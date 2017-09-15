На Курилах поймали гигантскую луна-рыбу и отвезли на свалку
Обыкновенная луна-рыба (лат. Mola mola) встречается в умеренных и теплых водах по всему миру: от Исландии до южных островов Большой Курильской гряды. Ее сжатое с боков тело напоминает диск; спинной и анальный плавники не имеют колючек; хвостовой плавник утрачен — вместо него развита кожная складка, а сама кожа покрыта мелкими костными бугорками. В среднем луна-рыба достигает двух метров в длину при массе около тонны. Известна рекордно гигантская особь: она занесена в книгу Гиннеса с показателями три метра и две тонны соответственно. Луна-рыбы — самые тяжелые из современных костных рыб.
В акватории острова Итуруп, лежащего в южной части Большой гряды Курильских островов, 9 сентября рыбаки поймали луна-рыбу массой 1100 килограммов. Это редкая добыча на Курилах: обычно в сети попадаются более мелкие особи.
Не сумев погрузить столь крупный улов на борт судна, рыбаки решили доставить рыбу к берегу на буксире. Мясо луна-рыбы не считается вкусным, но в некоторых странах — например, в Японии, Корее и Тайване, является деликатесом. Возможно, рыбу планировалось продать соседям. Кроме того, ею заинтересовался Сахалинский краеведческий музей, планировавший сделать из нее экспонат.
Однако за время трехдневного путешествия рыба погибла и успела испортиться. Ее пришлось отвезти на одну из свалок, где компания «Гидрострой» кормит медведей. Со своей стороны представители Сахалинского музея не теряют надежды получить интересное пополнение коллекции. Они связались с рыбаками, чтобы договориться о возможном сотрудничестве в будущем.
Посмотрите, как луна-рыба позирует дайверам.