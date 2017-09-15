Сколько ураганов может возникнуть одновременно на одной территории?
Для появления тропического урагана нужны два ключевых фактора. Во‑первых, это значительная разница между температурой на поверхности Земли и температурой воздуха в тропосфере. Во‑вторых, нужны так называемые «зерна» ураганов — обыкновенные штормы, которые при правильных условиях превращаются в ураганы. Обычно такие системы низкого давления находятся друг от друга на расстоянии пары тысяч километров, то есть пространство для формирования ураганов ограничено. Отсюда вопрос: сколько таких «зерен» можно найти в Атлантическом океане за отдельный промежуток времени и сколько из них могут превратиться в ураган?
С помощью базы данных Национального управления по исследованию океанов и атмосферы, где находятся данные с 1851 года, климатолог Ананд Гнадесикан выяснил, что в любой момент, когда в Атлантике был тропический циклон, существовала 20% вероятность присутствия еще одного «зерна», которое могло вырасти в циклон. Шансы на то, что есть и третье, составляет 20% от уже существующих двадцати. Этот снижающийся тренд говорит о том, что современная ситуация с тремя циклонами зафиксирована лишь в 4% данных, но при этом многие из зафиксированных циклонов никогда не добирались до суши.
С 1851 года зафиксировано лишь 340 случаев, когда функционировали четыре и более циклонов одновременно — это менее 1%. За все время наблюдений было зафиксировано всего девять случаев, когда в Атлантике одновременно были шесть циклонов.
Принимая во внимания условия образования ураганов, можно предположить, что в Атлантическом океане может быть одновременно семь ураганов — и это в худшем случае, хотя пространства для них на самом деле гораздо больше. Но вопрос не в пространстве. Вопрос в количестве «зерен».