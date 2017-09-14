Умерла старейшая в мире панда
13 сентября скончалась панда по кличке Баси, жившая в исследовательском центре китайского города Фучжоу. По приблизительным подсчетам, ей было 37 лет. Точный возраст зверя, родившегося в дикой природе, неизвестен: в 1985 году панду спасли из долины Баосин после того, как там не осталось бамбука. На тот момент животному было около 4 или 5 лет.
Панда получила имя в честь своих родных мест, а временем ее рождения ориентировочно стали считать ноябрь 1980 года. В 1987 году Баси отправлялась «в гости» в зоопарк Сан-Диего, где радовала посетителей акробатическими номерами, а в 1990-м она стала официальным талисманом Азиатских игр.
До 2016 года Баси не считалась самой старой на планете: первую строчку в списке бамбуковых медведей-долгожителей занимала 38-летняя Цзя Цзя из Гонконга. После ее смерти эксперты Книги рекордов Гиннесов оперативно обновили рейтинги.
В последнее время Баси сильно страдала от заболеваний почек и печени. 37-й день рождения Баси отметила бы в ноябре 2017 года, однако специалисты порекомендовали не ждать формальной даты, тем более, что она была установлена приблизительно. В результате последнее торжество в ее жизни состоялось уже в январе.
Узнайте, когда в мире началась пандомания.