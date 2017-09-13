  • Ураган «Ирма» осушил пляжи Флориды: видео
    Фото: jonahgouin/Instagram
  • Ураган «Ирма» осушил пляжи Флориды: видео
    Фото: jonahgouin/Instagram
  • Ураган «Ирма» осушил пляжи Флориды: видео
    Фото: searun24/Instagram
  • Ураган «Ирма» осушил пляжи Флориды: видео
    Фото: steve.dallavalle/Instagram
Природа

Ураган «Ирма» осушил пляжи Флориды: видео

Ураганы нередко перемещают огромные потоки воды. Ураган «Ирма», проходя через Флоридский пролив, осушил одни участки побережья, выплеснув унесенную воду в других местах.
Анастасия Баринова
13 сентября 2017 в 13:41
3

Ураган «Ирма» сформировался 30 августа 2017 года близ островов Кабо-Верде при выходе сильной тропической волны из континентальной части Африки. Всего через сутки он перерос в ураган второй категории, а к 5 сентября метеорологи присвоили ему пятую — самую высокую — категорию опасности.

Скорость ветра достигла 295 км/ч (скорость порывов ветра — 360 км/ч), что сделало «Ирму» сильнейшим атлантическим тропическим циклоном со времен «Вильмы» в 2005 году. Пройдя по побережью, к 11 сентября ураган обрушился на центральные районы Флориды.

Штат объявлен зоной стихийного бедствия: хотя «Ирма» ослабла до второй категории, в настоящее время наибольшую угрозу представляет уже не ветер, а штормовой нагон воды высотой около 3 метров.

Штормовым нагоном называют временный локальный подъем уровня моря из-за экстремальных погодных условий. Ураганы обладают достаточной силой, чтобы захватить миллиарды литров воды в одном месте и перебросить их в другое. Результатом являются крупные наводнения там, куда шторм «нагнал» воду, и осушение территорий, ранее покрытых водой. Именно с этим явлением столкнулись на багамском острове Лонг-Айленд.

Читать далее

Тоже интересно

На самолете сквозь ураган «Ирма»: видео

Обсудить
СМИ2
Речные монстры, в существование которых трудно поверить (фото)
Речные монстры, в существование которых трудно поверить (фото)
Тоже интересно
Циклон принес на Дальний Восток волны высотой 9 метров: видео
Циклон принес на Дальний Восток волны высотой 9 метров: видео
Дальний Восторг
Дальний Восторг