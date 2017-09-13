Ураган «Ирма» осушил пляжи Флориды: видео
Ураган «Ирма» сформировался 30 августа 2017 года близ островов Кабо-Верде при выходе сильной тропической волны из континентальной части Африки. Всего через сутки он перерос в ураган второй категории, а к 5 сентября метеорологи присвоили ему пятую — самую высокую — категорию опасности.
Скорость ветра достигла 295 км/ч (скорость порывов ветра — 360 км/ч), что сделало «Ирму» сильнейшим атлантическим тропическим циклоном со времен «Вильмы» в 2005 году. Пройдя по побережью, к 11 сентября ураган обрушился на центральные районы Флориды.
Штат объявлен зоной стихийного бедствия: хотя «Ирма» ослабла до второй категории, в настоящее время наибольшую угрозу представляет уже не ветер, а штормовой нагон воды высотой около 3 метров.
Штормовым нагоном называют временный локальный подъем уровня моря из-за экстремальных погодных условий. Ураганы обладают достаточной силой, чтобы захватить миллиарды литров воды в одном месте и перебросить их в другое. Результатом являются крупные наводнения там, куда шторм «нагнал» воду, и осушение территорий, ранее покрытых водой. Именно с этим явлением столкнулись на багамском острове Лонг-Айленд.
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I am in disbelief right now… This is Long Island, Bahamas and the ocean water is missing!!! That’s as far as they see #HurricaneIrma wtf pic.twitter.com/AhPAonjO6s
— #ForeverFlourish (@Kaydi_K) 9 сентября 2017 г.
Сообщения о непривычно низком уровне моря стали поступать и из Флориды.
#Tampa bay now an effective dog park as we wait for #irma. With @CityofTampa parks closed ahead of storm, this is the best we’ve got. pic.twitter.com/Op3FADmL3V
— Tim Scheu (@scheuster) 10 сентября 2017 г.
А в Сарасоте на берегу оказались ламантины. В свою очередь, в городах Форт-Майерс, Эверглейдс и Нейплс наблюдался рекордно высокий подъем воды: около 3,5 метров; в связи с этим была объявлена эвакуация.
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