Природа

12 обезьян умерли от испуга в Индии

В одном из индийских лесов произошел загадочный случай: здесь были найдены тела 12 обезьян, лежащие рядом. Животные умерли одновременно, но отравлены они не были.
Анастасия Баринова
12 сентября 2017 в 16:28
69
  • 12 обезьян умерли от испуга в Индии
    Фото: jynxzero/Flickr.com

Жители одной из деревень индийского штата Уттар-Прадеш обнаружили в лесу тела 12 обезьян. Они вызвали представителей природоохранного ведомства, и те выдвинули версию об отравлении. Фермеры нередко раскладывают яд, чтобы защитить свои посевы от вторжения диких животных. Более того: именно обезьяны чаще всего уничтожают урожай. Однако вскрытие опровергло гипотезу об отравлении: оказалось, что все 12 обезьян умерли одновременно от остановки сердца. По словам специалистов, животных напугало что-то действительно страшное — скорее всего, тигр. Местные жители подтвердили, что в этих лесах они встречаются очень часто.


Этот случай может дополнить научные знания об обезьянах. Крестьяне, пытаясь отгонять их от своих посевов, нередко используют хлопушки или выпускают собак, но эффекта это не дает. По всей видимости, единственным по-настоящему угрожающим фактором для бесстрашных обезьян является грозный представитель кошачьих. Посмотрите на дерзкое ограбление, совершенное обезьяной в Индии.

Тоже интересно

Обезьяна покусала российскую туристку в Таиланде

Обсудить
СМИ2
Речные монстры, в существование которых трудно поверить (фото)
Речные монстры, в существование которых трудно поверить (фото)
Тоже интересно
Почему кормить обезьян надо осторожно: фото
Почему кормить обезьян надо осторожно: фото
Дальний Восторг
Дальний Восторг