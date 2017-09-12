12 обезьян умерли от испуга в Индии
Жители одной из деревень индийского штата Уттар-Прадеш обнаружили в лесу тела 12 обезьян. Они вызвали представителей природоохранного ведомства, и те выдвинули версию об отравлении. Фермеры нередко раскладывают яд, чтобы защитить свои посевы от вторжения диких животных. Более того: именно обезьяны чаще всего уничтожают урожай. Однако вскрытие опровергло гипотезу об отравлении: оказалось, что все 12 обезьян умерли одновременно от остановки сердца. По словам специалистов, животных напугало что-то действительно страшное — скорее всего, тигр. Местные жители подтвердили, что в этих лесах они встречаются очень часто.
Этот случай может дополнить научные знания об обезьянах. Крестьяне, пытаясь отгонять их от своих посевов, нередко используют хлопушки или выпускают собак, но эффекта это не дает. По всей видимости, единственным по-настоящему угрожающим фактором для бесстрашных обезьян является грозный представитель кошачьих. Посмотрите на дерзкое ограбление, совершенное обезьяной в Индии.