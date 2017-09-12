Знаменитое селфи обезьяны: новое решение суда об авторских правах
Изображение хохлатого павиана (лат. Macaca nigra) по кличке Наруто стало одним из самых известных «селфи животных». Работая в джунглях индонезийского острова Сулавеси, британский фотограф-анималист Дэвид Слэйтер настроил камеру для съемки диких зверей и ненадолго отошел. К процессу подключились любопытные обезьяны, «позируя» на камеру и нажимая кнопки. Позже, просматривая фотографии, Слэйтер обнаружил среди них совершенно уникальные кадры: качественные и в необычном ракурсе.
Частичные права на использование лучшего изображения получило агентство Caters News. Но снимки уже широко распространились по Сети, попав, в том числе, на страницы Wikipedia. Ни Слэйтер, ни Caters News не смогли добиться их удаления. Администрация энциклопедии пояснила: с подобной просьбой может выступить только сам автор, но поскольку данный снимок сделан обезьяной, владельцу фотокамеры права не принадлежат.
После этого началась серия судов. Фотограф утверждал, что оставил камеру намеренно: это позволило животным чувствовать себя «расслабленно». Поскольку аппаратура принадлежит ему, и, кроме того, именно он выставил на ней необходимые параметры, включая угол обзора и освещение — он и является автором. Однако бюро авторских прав США отказало Слэйтеру. Тот, в свою очередь, с таким выводом не согласился, продолжая использовать изображение улыбающейся Наруто.
В 2015 году за обезьяну вступились представители природозащитной организации PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals). Настаивая на том, что авторские права на снимок полностью принадлежат Наруто, они планировали от ее имени получать гонорары, а вырученные средства направлять на нужды обезьяны и ее соплеменников. Читать далее
В 2016 году суд, наконец, вынес решение в пользу Слэйтера. Но и на этом точка в споре поставлена не была: представители PETA подали аппеляцию, и судьям снова пришлось рассматривать прецедент, названный экспертами «одним из самых нелепых в истории судопроизводства».
Только к сентябрю 2017 года обеим сторонам удалось прийти к окончательному соглашению. Аппеляционный суд Сан-Франциско постановил, что 25% от гонораров за снимок Наруто должно направляться в природоохранные фонды, занимающиеся спасением хохлатых павианов Индонезии. Слэйтер остался доволен этим решением. В процессе долгих судебных споров он сам отмечал, что ситуация помогла привлечь внимание мировой общественности к проблемам диких животных. Изображения Наруто продаются на его сайте по цене, которая начинается от 7,5 фунтов, и 10% выручки уже сейчас направляется на защиту обезьян Сулавеси. Новое решение суда лишь увеличило сумму отчислений.
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