  • Знаменитое селфи обезьяны: новое решение суда об авторских правах
    Хохлатый павиан Наруто. Фото: David Slater
  • Знаменитое селфи обезьяны: новое решение суда об авторских правах
    Хохлатый павиан Фото: Lip Kee Yap/Flickr.com
Природа

Знаменитое селфи обезьяны: новое решение суда об авторских правах

В 2011 году в Индонезии была сделана фотография, ставшая затем объектом судебных разбирательств. Защитники животных настаивали на том, что авторство принадлежит герою снимка — обезьяне. Убедить суд им в этом не удалось, но фотограф согласился делать денежные отчисления на экологические проекты.
Анастасия Баринова
12 сентября 2017 в 13:39
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Изображение хохлатого павиана (лат. Macaca nigra) по кличке Наруто стало одним из самых известных «селфи животных». Работая в джунглях индонезийского острова Сулавеси, британский фотограф-анималист Дэвид Слэйтер настроил камеру для съемки диких зверей и ненадолго отошел. К процессу подключились любопытные обезьяны, «позируя» на камеру и нажимая кнопки. Позже, просматривая фотографии, Слэйтер обнаружил среди них совершенно уникальные кадры: качественные и в необычном ракурсе.

Частичные права на использование лучшего изображения получило агентство Caters News. Но снимки уже широко распространились по Сети, попав, в том числе, на страницы Wikipedia. Ни Слэйтер, ни Caters News не смогли добиться их удаления. Администрация энциклопедии пояснила: с подобной просьбой может выступить только сам автор, но поскольку данный снимок сделан обезьяной, владельцу фотокамеры права не принадлежат.

После этого началась серия судов. Фотограф утверждал, что оставил камеру намеренно: это позволило животным чувствовать себя «расслабленно». Поскольку аппаратура принадлежит ему, и, кроме того, именно он выставил на ней необходимые параметры, включая угол обзора и освещение — он и является автором. Однако бюро авторских прав США отказало Слэйтеру. Тот, в свою очередь, с таким выводом не согласился, продолжая использовать изображение улыбающейся Наруто.

В 2015 году за обезьяну вступились представители природозащитной организации PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals). Настаивая на том, что авторские права на снимок полностью принадлежат Наруто, они планировали от ее имени получать гонорары, а вырученные средства направлять на нужды обезьяны и ее соплеменников. Читать далее

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