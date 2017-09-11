Новая жизнь сцинков
В 2013 году в один из крупнейших зоопарков Великобритании, Честерский (Chester Zoo) было доставлено 12 бермудских сцинков (Plestiodon longirostris). Этих пресмыкающихся также называют скальными ящерицами: они обитают в прибрежных скалистых районах Бермудских островов. В длину они достигают 8 см в среднем (в отдельных случаях — до 15 см) и питаются мелкими беспозвоночными. Теплый климат позволяет им быть активными на протяжении всего года. В дикой природе они живут до 20 лет, вступая в половую зрелость в возрасте около 2−4 лет.
Вид находится на грани исчезновения: помимо хищников, охотящихся на сцинков, большую угрозу представляет человек, и, в частности, следы его деятельности. Выброшенный на островах мусор становится для крохотных ящериц непреодолимой ловушкой — особое строение их лап не позволяет им выбраться из пустой бутылки или банки. Экологи все чаще находят бермудских сцинков, погибших таким образом.
Изучив жизненный цикл скальных ящериц, биологи Честерского зоопарка предположили, что смогут им помочь. В одном из помещений была точно воссоздана среда, характерная для Бермуд: от температуры до растительности. Сцинки в зоопарке прижились, но размножаться не спешили. Первые малыши появились лишь в сентябре 2017 года, и это, по словам специалистов, уникальное достижение. Получить потомство бермудских сцинков в условиях неволи прежде еще никому не удавалось.
Биологи возлагают на природоохранную программу зоопарка большие надежды. После того, как сцинки подрастут, их вернут обратно в естественную среду обитания. Одновременно продолжится их разведение под присмотром человека.
Посмотрите, как австралийский зоопарк спасает исчезающие виды животных.