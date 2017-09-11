Лотос орехоносный внезапно расцвёл в «Аптекарском огороде»
Посетители смогут увидеть многолетнее водное растение с розовым цветком свыше 20 см в диаметре и нежным ароматом в тропическом водоёме с 11 по 13 сентября. Листья и крупный цветок на прямой цветоножке высоко поднимаются над водой.
Ранее предполагалось, что в этом году лотосы в Викторной оранжерее больше цвести не будут.
— Лотосы могут жить свыше 1000 лет, — рассказывает куратор тропических растений «Аптекарского огорода» Виталий Алёнкин. — Родина лотоса — тропики Азии и север Австралии. В России этот вид произрастает на Дальнем Востоке в нижнем течении Амура, в бассейнах рек Уссури, Буреи, Тунгуски и Зеи, на Приханкайской равнине и острове Путятина, на побережьях Каспийского и Азовского морей. В хороших условиях семена лотоса могут оставаться жизнеспособными на протяжении долгого времени: известен случай, когда их удалось прорастить спустя 1300 лет!
Лотос достигает в высоту до 150 см, в ширину разрастается до 3 м. Исследования показывают, что лотос обладает поразительной способностью поддерживать внутреннюю температуру цветков на относительно постоянном уровне независимо от температуры окружающей среды — как человек и другие теплокровные животные. Вероятно, с целью привлечения насекомых-опылителей.
Лотосы нельзя путать с кувшинками — эти водные растения принадлежат к разным семействам.