Мусорная катастрофа: рак поселился в голове куклы
На островах Индийского и Тихого океанов обитает представитель раков-отшельников (Paguroidea) — пальмовый вор, или кокосовый рак (лат. Birgus latro). Это одно из самых крупных наземных членистоногих: в длину он может достигать 40 см и весить до 4 кг. На ранних стадиях своего развития кокосовый рак использует пустые раковины брюхоногих моллюсков в качестве укрытия.
Недавно на фотохостинге Imgur появился снимок, иллюстрирующий нарушение экологического баланса даже на удаленных тихоокеанских островах. Предположительно, фотография сделана на тихоокеанском острове Хендерсон. Это место, задуманное природой как «райский уголок», в наши дни является крупнейшей в мире свалкой.
Небольшой участок суши, отдаленный на 5000 км от ближайшего населенного пункта, полностью покрыт пластиковым мусором: его концентрация оказалась самой высокой на планете. Это не может не отражаться и на жизни обитающих здесь представителей фауны. Однако эта ситуация характерна для любой точки планеты: похожую фотографию недавно сделал турист, отдыхавший на Кубе.
Ученые не в силах очистить всю Землю от мусора, но иногда они способны оказать помощь животным, вынужденным жить в таких условиях. Посмотрите на экологически чистые искусственные домики, которые японцы раздают ракам-отшельникам.