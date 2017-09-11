  • Как научить льва охотиться: видео
    Фото: Pixabay
  • Как научить льва охотиться: видео
    Фото: Pixabay
  • Как научить льва охотиться: видео
    Фото: Pixabay
Природа

Как научить льва охотиться: видео

Охота — базовый инстинкт хищников. Однако в неволе они его утрачивают, что приводит к тяжелым психологическим последствиям. Ученые рассказали, как вернуть крупным кошкам радость охоты.
Анастасия Баринова
11 сентября 2017 в 13:58
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Львы, тигры и другие кошачьи, живущие в условиях дикой природы, большую часть своего времени посвящают поиску добычи. Но в неволе им этого делать не требуется: в результате малыши, родившиеся под присмотром человека, не развивают заложенные природой навыки, а взрослые особи, оказавшиеся в клетке, довольно быстро их утрачивают.

Ученые поясняют, что крупные кошки наблюдательны: заметив, что еда появляется сама в определенное время суток, они принимают это как данность. Однако они не понимают, куда направлять свою энергию. Едва ли не в каждом зоопарке мира можно увидеть тигра или льва, бесцельно бродящего по вольеру или грустно лежащего в углу. В свою очередь, этот стресс отражается и на физическом здоровье зверя.

Биологи из Нидерландов предложили выход: неподалеку от Амстердама был создан центр реабилитации львов и тигров, где практикуется уникальная методика, направленная на возвращение хищникам их инстинктов. Сюда поступают крупные кошки, долгое время жившие в частных зоопарках или цирках. Они давно утратили желание охотиться, но специалисты уверены, что это обратимо.

Каждый вольер оборудован специальным механизмом, с помощью которого мясо «перемещается» по воздуху в разных направлениях. Кошка не может остаться равнодушной к такой ситуации: ее привлекает и запах, и движение объекта. Хищник пытается схватить «добычу», а для этого ему приходится и бегать, и прыгать.

В дикую природу эти животные не вернутся, даже когда восстановят свой охотничий инстинкт, однако по окончании реабилитации их отправят в охраняемые заповедники, расположенные в Таиланде и ЮАР.

Посмотрите, как овдовевший лев вырастил львенка.

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