  • Детеныши снежного барса попали на видео
    Фото: Tambako The Jaguar / Flickr.com
  • Детеныши снежного барса попали на видео
    Фото: National Geographic
  • Детеныши снежного барса попали на видео
    Фото: National Geographic
Природа

Детеныши снежного барса попали на видео

Горный хребет Тост, расположенный на юге Монголии, — одно из немногих мест на Земле, где снежные барсы чувствуют себя в безопасности и даже приносят потомство. Ученые ведут за животными наблюдения, и иногда им удается получить очень трогательные кадры.
Анастасия Баринова
8 сентября 2017 в 18:44
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В южной части Монголии, на севере пустыни Гоби, в 2000 году был создан Национальный парк Гурвансайхан. К нему примыкает горный хребет Тост, где обитает крупная популяция снежных барсов. Но интересы горнодобывающей промышленности долгое время не позволяли включить Тост в число природоохранных территорий.

Экологам удалось этого добиться лишь в 2016 году, и с тех пор ученые из двух организаций — The Snow Leopard Conservation Foundation и Snow Leopard Trust — получили в свое распоряжение неограниченные возможности по наблюдению за снежными барсами. По последним данным, здесь живет 23 взрослых особи и несколько малышей. Оснастив датчиками животных, биологи фиксируют их перемещения, привычки и жизненные события.

После того, как у одной из самок родилось два детеныша, специалисты захотели включить и их в программу наблюдения. Дождавшись, когда мать отправилась на охоту, ученые вошли в пещеру, провели быстрые измерения малышей и оснастили их датчиками. Биологи достаточно хорошо знают повадки ирбисов, чтобы быть уверенными: мать не оставит детенышей после того, как они побывали в человеческих руках. Специалисты поясняют, что эта работа крайне важна: изучение особей с первых дней их жизни позволяет больше узнать об этих редких животных, а также выработать наиболее эффективную стратегию по их защите.

Узнайте, почему ирбиса называют зверем-невидимкой.

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