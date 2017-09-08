Детеныши снежного барса попали на видео
В южной части Монголии, на севере пустыни Гоби, в 2000 году был создан Национальный парк Гурвансайхан. К нему примыкает горный хребет Тост, где обитает крупная популяция снежных барсов. Но интересы горнодобывающей промышленности долгое время не позволяли включить Тост в число природоохранных территорий.
Экологам удалось этого добиться лишь в 2016 году, и с тех пор ученые из двух организаций — The Snow Leopard Conservation Foundation и Snow Leopard Trust — получили в свое распоряжение неограниченные возможности по наблюдению за снежными барсами. По последним данным, здесь живет 23 взрослых особи и несколько малышей. Оснастив датчиками животных, биологи фиксируют их перемещения, привычки и жизненные события.
После того, как у одной из самок родилось два детеныша, специалисты захотели включить и их в программу наблюдения. Дождавшись, когда мать отправилась на охоту, ученые вошли в пещеру, провели быстрые измерения малышей и оснастили их датчиками. Биологи достаточно хорошо знают повадки ирбисов, чтобы быть уверенными: мать не оставит детенышей после того, как они побывали в человеческих руках. Специалисты поясняют, что эта работа крайне важна: изучение особей с первых дней их жизни позволяет больше узнать об этих редких животных, а также выработать наиболее эффективную стратегию по их защите.
Узнайте, почему ирбиса называют зверем-невидимкой.