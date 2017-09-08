  • Танец любви морских ангелов: видео
    Фото: National Geographic
  • Танец любви морских ангелов: видео
    Фото: National Geographic
  • Танец любви морских ангелов: видео
    Фото: NOAA Photo Library
Природа

Танец любви морских ангелов: видео

Один из видов хищных брюхоногих моллюсков, обитающих в Северном полушарии, за свой изящный внешний вид получил поэтическое имя «морской ангел». Не менее грациозно выглядят и брачные ритуалы этих обитателей моря.
Анастасия Баринова
8 сентября 2017 в 13:49
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Как и другие представители отряда Gymnosomata, морские ангелы (лат. Clione limacina) лишены раковины, мантийной полости и жабр. Их прозрачное и вытянутое тело в длину достигает от 2 до 8 см, на голове расположены две пары щупалец.

  • Танец любви морских ангелов: видео
    Фото: Александр Семенов/Aquatilis Expedition

Эти хищные пелагические организмы — важное звено пищевой цепочки. Их массовые скопления служат пищей для беззубых китов и морских птиц. В свою очередь, сами ангелы питаются «морскими чертями» — моллюсками из рода Limacina. Обработка одной жертвы занимает от 2 до 45 минут.

Не менее интересен и их процесс продолжения рода. Редкое видео удалось снять морскому биологу из МГУ Александру Семенову у побережья архипелага Новая Земля.

Морские ангелы — гермафродиты с перекрестным оплодотворением. Их размножение может происходить в течение всего года, однако пик нереста приходится на весну — начало лета. В этот период в арктических водах массово размножаются планктонные водоросли, которыми питаются личинки морских ангелов. Сам процесс оплодотворения может длиться до четырех часов, и на протяжении всего этого времени пара плавно «танцует», помахивая своими «крыльями». Столь длительный процесс воспроизведения рода не мешает им и принимать пищу: морские ангелы одновременно продолжают охоту.

Посмотрите на других удивительных обитателей глубин.

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