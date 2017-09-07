  • Новое явление обезьяны с прической под The Beatles
    Фото: National Geographic/YouTube
  • Новое явление обезьяны с прической под The Beatles
    Фото: National Geographic/YouTube
  • Новое явление обезьяны с прической под The Beatles
    Фото: National Geographic/YouTube
Природа

Новое явление обезьяны с прической под The Beatles

В середине XX века в западной части Бразилии биологи обнаружили новый вид обезьян из рода саки, назвав его Pithecia vanzolini. С тех пор животных никто не видел, и лишь экспедиция, проведенная в 2017 году, увенчалась успехом.
Анастасия Баринова
7 сентября 2017 в 19:21
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Для многих обезьян рода саки (лат. Pithecia) характерно наличие необычного волосяного покрова на голове. Например, у саки-монаха (лат. Pithecia hirsuta) длинные темные волосы спускаются со всех сторон на лицо, закрывая лоб и щеки, а бледный саки (лат. Pithecia pithecia) имеет пышные светлые бакенбарды. Обезьяна, открытая в 1936 году, обладает прической в стиле The Beatles: так называют модицикацию «французского каре» с ровной челкой и удлиненными около ушей волосами.

Примат получил имя Pithecia vanzolini в честь бразильского ученого и композитора Пауло Ванцолини (Paulo Vanzolini). Сходства с ним нет, но имя Ванцолини за его вклад в науку неоднократно давалось различным новым видам животных, в том числе обезьян.

Pithecia vanzolini, показавшись людям на глаза в 30-х годах XX века, исчез затем из поля зрения на 80 лет. Лишь в 1956 году биологи нашли в Амазонии мертвую особь, и поскольку других встреч не было — вид считался вымершим. С этим мнением не согласилась американский приматолог Лаура Марш. В 2014 году она открыла пять новых видов обезьян саки, и это натолкнуло ее на мысль, что и загадочный Pithecia vanzolini может по-прежнему скрываться в бразильских лесах.

Она собрала экспедицию в малоизученную область Западной Амазонии, и в августе 2017 года, спустя четыре месяца поисков, научной группе улыбнулась удача. Ученые передвигались на каноэ по одному из притоков реки Журуа, когда неподалеку был замечен Pithecia vanzolini, перепрыгивающий с ветки на ветку. Читать далее

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