Новое явление обезьяны с прической под The Beatles
Для многих обезьян рода саки (лат. Pithecia) характерно наличие необычного волосяного покрова на голове. Например, у саки-монаха (лат. Pithecia hirsuta) длинные темные волосы спускаются со всех сторон на лицо, закрывая лоб и щеки, а бледный саки (лат. Pithecia pithecia) имеет пышные светлые бакенбарды. Обезьяна, открытая в 1936 году, обладает прической в стиле The Beatles: так называют модицикацию «французского каре» с ровной челкой и удлиненными около ушей волосами.
Примат получил имя Pithecia vanzolini в честь бразильского ученого и композитора Пауло Ванцолини (Paulo Vanzolini). Сходства с ним нет, но имя Ванцолини за его вклад в науку неоднократно давалось различным новым видам животных, в том числе обезьян.
Pithecia vanzolini, показавшись людям на глаза в 30-х годах XX века, исчез затем из поля зрения на 80 лет. Лишь в 1956 году биологи нашли в Амазонии мертвую особь, и поскольку других встреч не было — вид считался вымершим. С этим мнением не согласилась американский приматолог Лаура Марш. В 2014 году она открыла пять новых видов обезьян саки, и это натолкнуло ее на мысль, что и загадочный Pithecia vanzolini может по-прежнему скрываться в бразильских лесах.
Она собрала экспедицию в малоизученную область Западной Амазонии, и в августе 2017 года, спустя четыре месяца поисков, научной группе улыбнулась удача. Ученые передвигались на каноэ по одному из притоков реки Журуа, когда неподалеку был замечен Pithecia vanzolini, перепрыгивающий с ветки на ветку. Читать далее
У этого вида обезьян нет способности цепляться хвостом, и они полагаются только на свои конечности. А еще одной внешной особенностью, помимо прически, является золотистый окрас шерсти лап. «Я так разволновалась, что была готова расплакаться и не могла фотографировать», — призналась Марш.
К счастью, в течение нескольких дней ученые заметили других представителей редкого вида, что позволило им собрать достаточное количество материала.
Теперь приматологам предстоит обозначить статус популяции Pithecia vanzolini в Международном союзе охраны природы. Скорее всего, он будет отнесен к «находящимся под угрозой»: среди рисков для выживания этих обезьян — браконьерство и уничтожение лесов.
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