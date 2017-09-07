Самые чистые и грязные регионы России: итоги лета
Рейтинг чисторы российских регионов «Зеленый патруль» составляет с 2007 года четыре раза в год. Это наиболее полный экологический отчет в масштабе страны. Помимо информации из региональных СМИ, за основу берутся сводки МЧС и Росгидромета, официальные сообщения местных властей и природопользователей, жалобы жителей на горячую линию «Зеленого патруля» и материалы собственных полевых исследований.
2017-й год в России объявлен годом экологии. В связи с этим представители организации впервые запросили у всех 85 регионов информацию об экологически значимых событиях, которые произошли за период с 1 июня по 31 августа. И хотя откликнулось лишь около половины регионов (45), эти данные также были учтены в новом отчете.
Топ-10 «Экологического рейтинга» по итогам лета 2017 года
— Тамбовская область;
— Республика Алтай;
— Алтайский край;
— Санкт-Петербург;
— Чувашская республика;
— Ульяновская область;
— Москва;
— Белгородская область;
— Мурманская область;
— Курская область.
Худшая экологическая ситуация — в Свердловской области, а за ней по возрастающей в списке располагаются Челябинская, Московская, Иркутская и Брянская области, Севастополь, Ленинградская область, республика Бурятия, Оренбургская область и Еврейская АО. Читать далее
Директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов отмечает, что отрицательный рейтинг в ряде регионов во многом связан со стихийными бедствиями: в частности, Сибирь задыхалась от небывалой жары и дыма лесных пожаров. В числе положительных изменений исследователи отмечают интерес регионов к защите окружающей среды, что во многом вызвано годом экологии-2017. Особенных успехов добилась Тамбовская область, традиционно занимающая верхние строчки списка, а также Санкт-Петербург, впервые за годы составления отчета попавший в первую пятерку. Седьмое место у Москвы объясняется серьезным загрязнением воздуха на востоке столицы: только за последние дни августа на горячую линию «Зеленого патруля» и на «Экологическую карту Москвы» поступили десятки жалоб по поводу выбросов сероводорода.
Не только власти, но и обычные люди проявляют заботу об окружащей среде, но в масштабе страны их число крайне мало. С начала года в субботниках и других мероприятиях по очистке территорий от накопленных загрязнений приняло участие лишь около 100 тысяч граждан. Тем не менее в пятерку лидеров по количеству устраненных свалок входят Татарстан, Тульская область, Ростовская область, республика Мари Эл иТомская область, а наибольшее количество мусорных полигонов остается в Ненецком АО, Магаданской области, Чеченской республике, республике Ингушетия и в Камчатском крае.
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