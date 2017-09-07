  • Самые чистые и грязные регионы России: итоги лета
    Фото: Pixabay
  • Самые чистые и грязные регионы России: итоги лета
    Фото: Екатерина Кучина
  • Самые чистые и грязные регионы России: итоги лета
    Фото: Андрей Васильченко
  • Самые чистые и грязные регионы России: итоги лета
    Фото: Александр Атоян
  • Самые чистые и грязные регионы России: итоги лета
    Фото: Сергей Симонян
Природа

Самые чистые и грязные регионы России: итоги лета

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» подвела экологические итоги лета. Регионы России оценивались на основе того, как там решались вопросы, угрожающие природе и здоровью жителей.
Анастасия Баринова
7 сентября 2017 в 16:31
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Рейтинг чисторы российских регионов «Зеленый патруль» составляет с 2007 года четыре раза в год. Это наиболее полный экологический отчет в масштабе страны. Помимо информации из региональных СМИ, за основу берутся сводки МЧС и Росгидромета, официальные сообщения местных властей и природопользователей, жалобы жителей на горячую линию «Зеленого патруля» и материалы собственных полевых исследований.

2017-й год в России объявлен годом экологии. В связи с этим представители организации впервые запросили у всех 85 регионов информацию об экологически значимых событиях, которые произошли за период с 1 июня по 31 августа. И хотя откликнулось лишь около половины регионов (45), эти данные также были учтены в новом отчете.

Топ-10 «Экологического рейтинга» по итогам лета 2017 года

— Тамбовская область;

— Республика Алтай;

— Алтайский край;

— Санкт-Петербург;

— Чувашская республика;

— Ульяновская область;

— Москва;

— Белгородская область;

— Мурманская область;

— Курская область.

Худшая экологическая ситуация — в Свердловской области, а за ней по возрастающей в списке располагаются Челябинская, Московская, Иркутская и Брянская области, Севастополь, Ленинградская область, республика Бурятия, Оренбургская область и Еврейская АО. Читать далее

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