  • Рыси ведут переговоры противным голосом: видео
    Фото: Pixabay.com
  • Рыси ведут переговоры противным голосом: видео
    Фото: Pixabay.com
  • Рыси ведут переговоры противным голосом: видео
    Фото: Mathias Appel/Flickr.com
Природа

Рыси ведут переговоры противным голосом: видео

Как и все представители кошачьих, рыси — красивые и грациозные животные. Однако их неприятный голос идет вразрез с их внешностью. Ученые объяснили, для чего природа создала такое несоответствие.
Анастасия Баринова
7 сентября 2017 в 13:45
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В Северной Америке живет два подвида рыси: рыжая (лат. Lynx rufus) и канадская (лат. Lynx canadensis). По размерам они вполне сопоставимы с обычной кошкой: если средняя длина тела домашнего питомца составляет 60 см без учета хвоста (кошки-рекордсмены вырастают и до 120 см), то для рыжей рыси эти показатели — на уровне 60−80 см, а для канадской — до 100 см. Практически одинакова и их масса: около 6−9 кг для домашнего представителя кошачьих (рекорд — 14 кг), и 6−14 кг — для обитательниц дикой природы. Но если кошки издают мелодичное мурлыканье, радующее слух, то звуки рыси приятными не назовешь.

Их общение напоминает истеричный плач, хрип или скрип несмазанных дверных петель.

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