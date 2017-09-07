Рыси ведут переговоры противным голосом: видео
В Северной Америке живет два подвида рыси: рыжая (лат. Lynx rufus) и канадская (лат. Lynx canadensis). По размерам они вполне сопоставимы с обычной кошкой: если средняя длина тела домашнего питомца составляет 60 см без учета хвоста (кошки-рекордсмены вырастают и до 120 см), то для рыжей рыси эти показатели — на уровне 60−80 см, а для канадской — до 100 см. Практически одинакова и их масса: около 6−9 кг для домашнего представителя кошачьих (рекорд — 14 кг), и 6−14 кг — для обитательниц дикой природы. Но если кошки издают мелодичное мурлыканье, радующее слух, то звуки рыси приятными не назовешь.
Их общение напоминает истеричный плач, хрип или скрип несмазанных дверных петель.
Биологи поясняют, почему грациозные красавцы имеют столь неблагозвучный голос. По их словам, решая вопросы между собой, рыси выбирают мирный путь: вместо того, чтобы вступать в драку, они «общаются». Чаще всего рыси сталкиваются с территориальными конфликтами. Эти животные охотятся в одиночку, и каждое имеет для этого собственные «угодья». В частности, для обитающих в штате Мэн канадских рысей территория охоты самцов составляет около 70 кв.км, самок — около 30 кв.км. Но если добычи становится не достаточно, рысь нарушает границы соседа, и в этом случае им предстоит определить победителя, используя самый неприятный на слух звуковой диапазон. Ученые добавляют, что звуки, издаваемые рысью, можно условно разделить на три группы: «плачущая» тональность используется в брачный период, лай направлен на поиск заблудившихся детенышей, а спор за территорию ведется с помощью грозного рычания.
Посмотрите, как рысь ловит рыбу.