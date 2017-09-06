  • Прозрачный омар попался в сети: видео
    Фото: News Beat/YouTube
  • Прозрачный омар попался в сети: видео
    Фото: News Beat/YouTube
  • Прозрачный омар попался в сети: видео
    Фото: News Beat/YouTube
Природа

Прозрачный омар попался в сети: видео

У побережья штата Мэн в рыболовные сети попался омар с прозрачно-голубым панцирем. Биологи считают, что необычная окраска — результат лейкизма.
Анастасия Баринова
6 сентября 2017 в 15:34
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48-летний житель американского штата Мэн Алекс Тодд ловит рыбу и омаров с самого детства. До недавнего времени он считал, что «уже видел все», но один из августовских уловов его удивил: в сети попался омар с прозрачно-голубым панцирем.


По форме хвоста рыбак понял, что это самка, притом беременная. Тодд отпустил ее, но спустя несколько недель необычный омар снова оказался в сетях, и снова был выпущен на свободу.

Комментируя фотографии и видеозаписи, сделанные Тоддом, биологи говорят, что омар не является альбиносом: окраска является следствием лейкизма. Кожа становится светлой, поскольку из-за мутации в ней отсутствуют клетки-меланоциты. У альбиносов же клетки-меланоциты есть, но они не способны синтезировать меланин. Отличить альбиноса от носителя лейкизма можно не только с помощью анализов, но и визуально: при альбинизме отсутствует пигментация радужной оболочки, тогда как при лейкизме глаза окрашены нормально, как это и наблюдается в случае с омаром.

Прозрачный омар привлек внимание жителей штата, и кто-то вспомнил, что несклько лет назад здесь уже встречали подобную особь. Возможно, омар из сетей Тодда — потомок тех же членистоногих, получивший мутацию по наследству.

Узнайте о жирафе, чью окраску изменил лейкизм.

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СМИ2
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