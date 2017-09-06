  • Как кошки подружились с крысами: видео
    Фото: catcafebk/Instagram
  • Как кошки подружились с крысами: видео
    Фото: Brooklyn Cat Cafe/Facebook
  • Как кошки подружились с крысами: видео
    Фото: Brooklyn Cat Cafe/Facebook
Природа

Как кошки подружились с крысами: видео

В мире существует немало «кошачьих кафе»: мест, где посетители могут пообщаться с кошками. Одно из кафе в Бруклине стало настоящим приютом для животных, где домашние крысы мирно соседствуют с извечными врагами — кошками.
Анастасия Баринова
6 сентября 2017 в 13:21
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Расположенное в Нью-Йорке Brooklyn Cat Cafe является домом для 20 кошек разных возрастов. Посетители могут не только поиграть с ними, но и забрать в качестве домашнего питомца.

У одного из обитателей, котенка по кличке Ebony, было диагностировано опасное инфекционное заболевание: кошачий лейкоз. Человеку оно не передается, но другие кошки оказываются в группе риска: заражение происходит через обмен жидкостями, например в момент укуса.

Котенка пришлось изолировать от остальных питомцев, но при этом встал другой важный вопрос: как сделать так, чтобы Ebony не грустил и продолжал вести активный образ жизни. Специалисты нашли необычное решение: в качестве компаньона ему была предложена белая крыса. Для этого вида животных кошачий лейкоз не страшен; взрослая крыса по размеру сопоставима с котенком, а охотничьи инстинкты у малыша еще не развились.

Имя котенка переводится как «эбеновое дерево», а крыса была названа Ivory («слоновая кость»). Это — отсылка к известной песне в исполнении Пола Маккартни и Стиви Уандера. Ее текст говорит о дружбе между людьми разного цвета кожи по аналогии с контрастными клавишами пианино.

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