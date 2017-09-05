В жилые дома Техаса приплыли аллигаторы: видео
После того, как разрушительный ураган «Харви» отступил от Хьюстона, местный житель Брайан Фостер вернулся в свой дом, чтобы оценить урон и приступить к ремонту. Но эти планы нарушил незваный гость: под столом находился огромный аллигатор. Мужчина вызвал спасателей, и те вынесли рептилию из дома.
Операция заняла не менее 20 минут и потребовала усилий четырех человек. Длина аллигатора превышала 2,7 метра. По словам экологов, животное было выпущено в естественную среду обитания.
Жительница пригорода Хьюстона Арлен Гонсалес Келш, снимая резвившихся в воде маленьких черепашек, внезапно обнаружила в видоискателе камеры аллигаторов. Рептилии переплыли затопленный во время наводнения забор.
Сообщения о встречах с аллигаторами поступают из самых разных уголков Техаса. Биологи предупреждают, что аллигаторов здесь будут встречать еще долго: повышение уровня воды заставило их перебираться в более безопасные места.
Gators and flooding advice via @txgatorsquad: Expect them to be displaced. Simply looking for higher ground. Leave alone until water recedes pic.twitter.com/nN1B5jvMyV
— FBCSO Texas (@FBCSO) August 24, 2017
Однако рептилии «не ищут проблем» и «вряд ли будут атаковать человека», если он сам не спровоцирует это.
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