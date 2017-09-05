  • В жилые дома Техаса приплыли аллигаторы: видео
    Фото: PTI News Corporation/YouTube
  • В жилые дома Техаса приплыли аллигаторы: видео
    Фото: PTI News Corporation/YouTube
Природа

В жилые дома Техаса приплыли аллигаторы: видео

Ураган «Харви» нанес серьезый ущерб нескольким штатам США. А некоторые его последствия оказались удивительными: потоки воды принесли в жилые дома аллигаторов.
Анастасия Баринова
5 сентября 2017 в 17:05
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После того, как разрушительный ураган «Харви» отступил от Хьюстона, местный житель Брайан Фостер вернулся в свой дом, чтобы оценить урон и приступить к ремонту. Но эти планы нарушил незваный гость: под столом находился огромный аллигатор. Мужчина вызвал спасателей, и те вынесли рептилию из дома.


Операция заняла не менее 20 минут и потребовала усилий четырех человек. Длина аллигатора превышала 2,7 метра. По словам экологов, животное было выпущено в естественную среду обитания.

Жительница пригорода Хьюстона Арлен Гонсалес Келш, снимая резвившихся в воде маленьких черепашек, внезапно обнаружила в видоискателе камеры аллигаторов. Рептилии переплыли затопленный во время наводнения забор.

Сообщения о встречах с аллигаторами поступают из самых разных уголков Техаса. Биологи предупреждают, что аллигаторов здесь будут встречать еще долго: повышение уровня воды заставило их перебираться в более безопасные места.


Однако рептилии «не ищут проблем» и «вряд ли будут атаковать человека», если он сам не спровоцирует это.

Узнайте больше об урагане «Харви».

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СМИ2
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