Амазония: чемпион по биоразнообразию
Статистику открытий в Амазонии собрали ученые из Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Института устойчивого развития Мамирауа (Mamirauá Institute for Sustainable Development). Итоги подведены на основе данных за 2014−2015 годы: в этот период здесь было обнаружено 381 новых вида, в том числе 216 вида растений, 93 вида рыб, 32 вида земноводных, 20 млекопитающих, 19 видов рептилий и 1 вид птиц. Таким образом, открытие совершалось в среднем каждые 1,9 дня.
Специалисты отмечают, что Амазония и ранее ставила рекорды по этому показателю: с 1999 по 2009 гг. он составлял 3 дня, а с 2010 по 2013 гг. — 3,3 дня. Биологи обнаруживали новые виды как в полевых условиях, так и на основе изучения коллекций.
WWF приводит примеры наиболее интересных представителей фауны. В частности, он называет розового речного дельфина (Inia Araguaiaensis), обитающего в Бразилии. Численность его популяции не превышает 1000 особей. Строительство гидроэлектростанций и другая хозяйственная деятельность человека ставит вид на грань исчезновения. Отряд приматов пополнила огненнохвостая обезьяна-прыгун (Plecturocebus miltoni); ее вид также находится под угрозой из-за уничтожения естественной среды обитания. В тропических водах рек штата Рондония был найден новый вид скатов рода речных хвостоколов (Potamotrygon limai), а единственная новая птица, открытая за отчетный период, была названа в честь бывшего президента США Барака Обамы — Nystalus obamai.
В общей сложности каждый десятый описанный вид флоры и фауны на планете находится именно в Амазонии; это крупнейшее в мире скопление растений и животных. Здесь насчитывается 2,5 миллионов видов насекомых, 40 000 видов растений (из них 16 000 видов деревьев), 2 200 видов рыб, около 1300 видов птиц, 427млекопитающих, 428 земноводных и 378 рептилий. По данным за 1999 год, на один квадратный километр леса Амазонии приходится около 90 790 тонн живых растений.
Узнайте о новых видах, открытых в регионе ранее.