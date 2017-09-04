Дамский чулок: плодовитость на благо медицине
У данио-рерио с человеком много общего: есть мозг, сердце, печень, почки. А после определения генной последовательности рыбешки стало ясно, что 84 процента генов, которые становятся причиной наследственных болезней человека, есть и у нее.
С тех пор как в 2001 году биолог Бен Хоган из Университета Квинсленда начал изучать этих рыб, лабораторные исследования с их участием приобрели огромные масштабы. Очевидный плюс данио-рерио: ее зародыши прозрачны и развиваются вне тела матери, так что ученые могут экспериментировать с генами, вызывающими заболевания, и наблюдать за изменениями, происходящими с рыбами.
Взрослых особей отличает полосатая окраска, а вот мальки достаточно прозрачны, чтобы изучать их сосудистую и другие системы с помощью фотолюминесценции. В ходе исследований мозга рыбы Хоган неожиданно обнаружил «клетки-падальщики» — макрофаги, перерабатывающие отмершие клетки. Если бы такие макрофаги были у человека и их можно было контролировать, они помогли бы бороться с деменцией и инсультами, считает он.
В природе восход солнца служит сигналом к спариванию данио-рерио — в лаборатории Хогану достаточно включить свет и поднять стекло, разделяющее особей разного пола. Возбужденные брачными танцами самцов, самки мечут икру — по 300 икринок за раз, — которую самцы оплодотворяют. Через неделю появляются мальки.
Изучение данио-рерио позволило узнать много нового о раке, диабетах и нервно-мышечных заболеваниях. Исследователь Элизабет Берк полагает, что «эти маленькие полосатики помогут совершить множество медицинских открытий».
АРЕАЛ
Пресноводные реки Южной Азии.
ОХРАННЫЙ СТАТУС
Вид находится под наименьшей угрозой.
ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ
Эмбрионы данио-рерио поглощают лекарства, вылитые в аквариум. Некоторые опыты на этих рыбках были настолько успешны, что, возможно, приведут к созданию новых противоопухолевых препаратов, которые уже проходят клинические испытания.