  • Побег из зоопарка: тапир заблудился и упал в воду
    Фото: National Geographic
  • Побег из зоопарка: тапир заблудился и упал в воду
    Фото: National Geographic
  • Побег из зоопарка: тапир заблудился и упал в воду
    Фото: National Geographic
Природа

Побег из зоопарка: тапир заблудился и упал в воду

Зоопарк на Суматре едва не лишился одного из своих обитателей: молодая самка тапира сбежала. Но поиски не потребовали долгого времени — животное свалилось в расположенный рядом с вольером пруд.
Анастасия Баринова
1 сентября 2017 в 13:57
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В индонезийской провинции Западная Суматра работает зоопарк Bukittinggi, в состав которого входит природоохранный центр. Здесь под присмотром специалистов обитают орангутаны, слоны, тигры и другие виды животных. Один из вольеров отдан тапирам.

Тапиры (лат. Tapirus) — травоядные животные из отряда непарнокопытных, обладающие коротким, приспособленным для хватания хоботом. Это млекопитающие с долгой историей: ископаемые тапиры относятся к раннему олигоцену. Несмотря на внешнее сходство со свиньями, ближе всего к современным тапирам другие непарнокопытные, такие как лошади и носороги.

Молодая самка тапира, обитающая в зоопарке Bukittinggi, в ночь на 28 августа покинула вольер. Но добраться до лесных массивов ей не удалось: еще на территории центра она свалилась в водоем и застряла в нем. В дикой природе тапиры комфортно чувствуют себя в воде, могут передвигаться по руслам рек или прятаться под водой от хищников. Однако беглянка этими навыками не обладала, и небольшой пруд стал для нее ловушкой.

Сотрудники зоопарка, вытащив животное из воды, обнаружили на его коже множество волдырей, полученных во время «приключения». Ветеринары оказали беглянке необходимую помощь. В природоохранном центре она проведет около двух месяцев, а затем ее планируют отпустить в естественную среду обитания.

Посмотрите на неудачный побег пингвинов.

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