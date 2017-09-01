В городском парке Ванкувера живет существо, похожее на мозг: видео
Городской парк Ванкувера «Стэнли» (англ. Stanley Park) является одним из крупнейших в мире: занимая площадь в 404,9 гектара, он на 10% больше Центрального парка в Нью-Йорке. Крупные млекопитающие на его территории не встречаются, но здесь в изобилии обитают еноты, койоты, скунсы, бобры, кролики, белки и более 200 видов птиц. Недавно биологи, изучающие экосистему Стэнли-парка, обнаружили в его водоеме странное существо. Желеобразная масса напоминает человеческий мозг.
Ученые объясняют, что сам по себе этот представитель мира фауны открытием не является: речь идет о мшанке, относящейся к первичноротым животным. К этому же типу принадлежат тихоходки, улитки, кольчатые черви и многие другие организмы.
Мшанки (лат. Ectoprocta, или Bryozoa) — водные колониальные животные. Их колония сформирована огромным количеством микроскопических модулей (зооидов), каждый из которых заключен в известковую, хитиноидную или студенистую ячейку. Колонии имеют множество форм: одни покрывают доступные поверхности (камни, раковины, водоросли), другие развиваются самостоятельно, принимая наиболее удобный в текущих условиях облик.
По словам биологов, никогда ранее в Стэнли-парке мшанок данного вида не находили. По одной из гипотез, их появление в этой местности объясняется продвижением на север, где становится все теплее. Другие биологи не исключают, что мшанки жили тут всегда — просто ранее они оставались незамеченными. Колония, питаясь водорослями, жила глубоко в озере, однако теплая погода привела к понижению уровня воды. Животное не нашло нового укрытия и попалось на глаза человеку.
Посмотрите, как выглядят мшанки Марианской впадины.