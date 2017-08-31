Петух против кобры: кто победит?
Видео, снятое на одном из приусадебных участков в Индии, показывает попытку кобры напасть на домашнюю птицу. Успехом это не увенчалось: петух легко одержал победу. Он ухватил змею так, чтобы она не смогла его ужалить, и принялся трясти ее, бить о землю и клевать. Когда рептилия полностью лишилась сил, петух проглотил ее. Биологи поясняют, что в этой ситуации нет ничего необычного: многие птицы охотятся на змей. Кроме того, петухи ревностно оберегают от любого вторжения территорию, где живут курицы и цыплята. Кобры могут утащить яйца — но это удается только крупным особям. Более мелкие проигрывают агрессивному и быстрому главе куриного семейства.
Противостояние петухов и змей нашло отражение и в культуре. Считалось, например, что мифологический василиск погибает от крика этой домашней птицы. Узнайте другие неожиданные факты о петухах и курицах.