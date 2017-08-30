Бегемоты спасают антилопу от крокодила: видео
Антилопы гну, населяющие саванны Африки, являются привлекательной добычей для многих хищников: львов, леопардов, гиен и крокодилов. Недавно туристы заметили, как хищная рептилия напала на антилопу у водопоя в Национальном парке Крюгера. Крокодил крепко схватил животное за ногу и с упорством тащил в воду.
Преимущество было на его стороне, и антилопа стала уставать. Противостояние длилось около восьми минут. Шансов выжить у антилопы практически не оставалось, как вдруг ей на помощь пришли два бегемота. Эти животные массой до 4 тонн входят в число крупнейших на планете. Даже одно из них способно прогнать крокодила, а против двух он совершенно бессилен. В результате антилопа была освобождена из пасти хищника, однако ее нога была сильно повреждена. Эксперты говорят, что вряд ли она сможет выжить: потеряв способность к бегству, антилопа оказывается безащитна перед врагами.
Между тем помощь со стороны бегемотов их «альтруизмом» не объясняется: по словам биологов, бегемоты всего лишь боролись за свою территорию. Им важно было прогнать с нее как крокодила, так и гну. Рептилия не способна навредить взрослой особи, но опасна для детенышей бегемотов. А гну является конкурентом за пищевые ресурсы — траву.
Посмотрите, как бегемот прогоняет льва.