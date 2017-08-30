Водяные смерчи над Сочи: фото и видео
29 августа ГУ МЧС по Краснодарскому краю выпустило предупреждение о формировании над Черным морем в районе Сочи многочисленных смерчей. В регион также пришли ливни и грозы в сочетании градом и усилением шквалистоговетра до 20−25 м/с. Уровень воды в реках сильно вырос, а в горах начался сход селей.
Сразу два оползня сошло в Красной Поляне. Один из них почти полностью накрыл автомобиль. Второй селевой сход заблокировал более 20 машин по дороге к кордону Пслух. В грязевой ловушке оказались десятки туристов. К настоящему времени их эвакуировали; работы по расчистке территории продлились до утра 30 августа.
В море было зафиксировано 12 смерчей. В аэропорту Адлера было отложено девять рейсов, некоторые из них перенаправлены на запасной аэродром в Краснодар. Один из самолетов все же попал в зону их влияния, но капитану удалось успешно посадить воздушное судно.
Помимо того, на высоте 2320 метров над уровнем моря выпал снег.
Угроза смерчей над Черным морем сохранится до конца 31 августа.