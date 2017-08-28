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Выведенная многими поколениями махараджей, закаленная пустынями Раджастана порода королевских лошадей марвари, пожалуй, самая загадочная и малоизученная в мире. Фото: Екатерина Друзь
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Восьмилетний Джайдев позирует среди колонн джайнистского храма. В индийской мифологии лошадь — божественное существо, спустившееся на землю, чтобы помочь человеку. И по сей день индийцы сохранили трепетное отношение к лошади как к божеству. Фото: Екатерина Друзь
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Порода марвари создавалась раджпутами — влиятельной кастой воинов. Им нужны были надежные соратники для участия в битвах, сильные, выносливые и преданные. Века селекции донесли до наших дней благородный характер этих лошадей. Фото: Екатерина Друзь
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Юная кобыла Лакшми наслаждается играми в пруду неподалеку от конюшни. Лошадь, названная в честь богини процветания и красоты, должна приносить владельцам удачу и счастье. Фото: Екатерина Друзь
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Табун лошадей веселится в пыли каждый вечер, когда спадает жара. В безудержных играх молодые животные тренируют выносливость и маневренность, а также определяют свой ранг среди сородичей. Фото: Екатерина Друзь
Марвари: самые загадочные лошади в мире
Этих прекрасных животных можно встретить только в Индии — их вывоз из страны запрещен из-за статуса (признаны национальным достоянием) и угрозы исчезновения. И хотя сейчас порода переживает ренессанс и все больше индийцев интересуются разведением местных лошадей, марвари еще предстоит обрести популярность за пределами страны.
Согласно историческим и генетическим исследованиям, родоначальниками породы были в основном лошади персидских и туркменских кровей.
«Очень сложно найти письменные свидетельства, подтверждающие существование марвари как отдельной породы в далеком прошлом, — рассказывает Кэролайн Мюррей, председатель британского отделения Ассоциации аборигенных пород Индии и основатель благотворительной организации Friends of Marwari/Kathiawari Horse UK. — Изначально эти лошади упоминались просто как «деси», что буквально означает «местно выведенные». Но, несмотря на то что упоминания о марвари как об отдельной породе появляются только несколько столетий назад, инициированные нами генетические исследования показали, что эти животные долго разводились в чистоте и имеют существенные отличия от прочих местных пород».
Жеребец Нааградж царственно выходит из арки древнего замка. В мирное время марвари участвовали в парадах и церемониях. Для этих целей лошадей богато — сбруя могла стоить целое состояние — украшали.
Один из немногих письменных источников, повествующих об отношениях человека и лошади в древней Индии — Шалиотра Самхита, трактат мудреца Шалиотры, жившего предположительно около 2350 года до н. э. Это богато иллюстрированная энциклопедия знаний о содержании и кормлении лошади, ее строении и ветеринарии, написанная на санскрите. Переведенная на персидский, арабский, тибетский и другие языки, она легла в основу множества трудов по коневодству. Знания, изложенные мудрецом Шалиотрой и его последователями, до сих пор живы: часто можно увидеть, как заболевшую лошадь в Индии лечат дымом целебных трав или ополаскивают ей ноги специальными растворами из местных снадобий и гималайской соли.
Окончательно порода сформировалась на территории современного штата Раджастан, в регионе Марвар, где господствовали раджпуты. Это было могущественное сословие, принадлежавшее к варне кшатриев — владетельных воинов. В XI веке в Марвар переместился править один из самых влиятельных кланов радж-путов — раторы, они и стали основными заводчиками марвари. Индийцы по сей день считают происхождение своих лошадей божественным и называют их «сурья-путра», что означает «сыны бога Солнца». Согласно одной из легенд, Санджна, жена Сурьи, скрывалась на Земле от нестерпимого жара своего мужа, приняв обличье лошади. Желая быть с любимой рядом, Сурья тоже воплотился в лошадь, а их дети стали прародителями всех современных марвари.
Если лошади были потомками солнца, то название сословия раджпутов (от древнего «раджапутра») можно перевести как «сыны царей». В поисках сильного и надежного соратника в бесчисленных войнах выбор царских сынов пал на животных божественного происхождения.
Из машины я любуюсь суровой пустынной красотой штата Раджастан. За стеклом проплывают великолепные дворцы и храмы Удайпура, так и не покорившегося Великим Моголам за все 300 лет их правления в Индии. Поневоле задумываешься: каким бы был сейчас Удайпур, не соверши свой подвиг ставший героем легенд преданный Четак?
Почти в каждом городе Раджастана один из главных перекрестков украшает статуя всадника на белоснежном коне. История правителя — махараны Пратапа и его верного Четака — самый известный пример удивительной дружбы между лошадью и человеком.
В то злополучное утро 18 июня 1576 года махарана Пратап Сингх повел войска на битву, чтобы не дать Великим Моголам завоевать Удайпур — последний оплот почти полностью захваченного княжества Мевар. Верхом на своем белом коне Четаке правитель устремился к местечку Хилдигхати, где горы Аравали образовывали узкий проход, подобный горлышку бутылки. Здесь у раджпутов появлялись хоть какие-то шансы в бою с гораздо более многочисленной армией Моголов.
Храбро сражаясь, махарана Пратап сумел пробиться к предводителю Моголов Радж Маан Сингху, восседавшему на боевом слоне. Бесстрашно ударил Четак копытами по широкому лбу слона, а махарана тем временем попытался убить предводителя Моголов ударом копья в сердце. Но слуга Сингха заслонил хозяина грудью, а подоспевшие враги отрубили Четаку ногу, пытаясь добраться до махараны. И тогда верный Четак совершил невозможное — более 10 километров он мчался на трех ногах, вынося хозяина с поля боя, теряя кровь и остатки сил. Лишь достигнув безопасного места, верный конь испустил дух. В последующих битвах махарана Пратап смог освободить свое княжество от врага.
Такие же уши, как у марвари, есть только у другой индийской породы, катьявари. Но этим сходство между ними исчерпывается. Катьявари — низкорослые, компактные лошадки, да и генетический анализ показал: похожесть пород обманчива.
Лавируя между расписными грузовиками и повозками, запряженными верблюдами, мы едем туда, где среди древних гор Аравали расположилась конная ферма Аджита Сингха — заводчика и фаната марварcких лошадей.
«О танцующих марвари, воспитанных моим отцом, слагают легенды, — рассказывает Аджит. — Он был гениальным тренером и заводчиком, поставлявшим лошадей для двора махараны Удайпура. После трагической смерти отца я решил продолжать его дело, чтобы плоды многолетних трудов и собранный им ценный генофонд не пропали даром. Я мечтаю, чтобы как можно больше людей познакомились с марвари и прикоснулись к нашей богатой культуре! Ведь, если раз прокатиться на марварской лошади, на другую уже и садиться не захочется». Аджит смеется, похлопывая по крупу рослую пегую кобылу, свою любимицу.
Благодаря своему военному прошлому, эти лошади способны обходиться по несколько дней без воды и пищи, они невероятно сильные и маневренные. Изогнутые уши марвари чутко улавливают любые звуки, а шелковистая шкура отлично противостоит суровому климату пустыни, где дневная жара с приходом ночи сменяется пронизывающим холодом. Марвари совершенно не пугливы и феноменально умны, так что, несмотря на горячий темперамент, на них можно положиться в любой ситуации.
Поэтому и сегодня эти лошади идеальны для многодневных конных походов, когда всадники преодолевают по несколько десятков километров в день, пробираясь через горы или песчаные дюны. Путешественники проезжают верхом через деревни с традиционным укладом жизни, галопируют наравне с дикими антилопами нильгау в полях — суровая красота Раджастана и преданность марварской лошади навсегда отпечатываются в сердце каждого из них.
Аджит готовится к приезду очередной группы англичан — уже 15 лет он принимает любителей конного туризма со всего мира. А я продолжаю путь по древним землям раджей, чтобы познакомиться с одним совершенно особенным конем.
Аджит рассказал мне потрясающую новость: его близкий друг, раджпут, купил знаменитого жеребца Прабхата, производителя лучших на сегодняшний день жеребят. И я непременно должна увидеть и сфотографировать этого красавца, стоящего более десятка миллионов долларов.
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Свадебная процессия неспешно движется к дому невесты. По традиции, жених восседает на богато убранной лошади в окружении друзей и братьев.
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Для строительства этой коновязи Аджит Сингх собирал камни на развалинах фортов и дворцов по всему Раджастану.
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Вечерняя проминка по оживленным улицам Пушкарской ярмарки. Такие прогулки помогают приучить молодых животных к множеству пугающих явлений, закаляя характер марвари.
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Конкурс танцующих лошадей в Пушкаре. Применение хлыста на таких соревнованиях запрещено.
После ослабления интереса к породе во времена британской колонизации современные раджпуты возрождают традицию содержания и разведения марвари. Это не только бизнес, но и способ заслужить уважение других раджпутов, поддерживая древние традиции. Подобно своим знатным предкам, хозяин трепетно заботится о знаменитом коне. Для Прабхата построили отдельную конюшню по последним технологиям. Чтобы жеребцу не было скучно, к нему подселили двух прекрасных кобыл. Обслуживают коня четыре человека — тренируют, выводят на прогулку, делают массаж, кормят и чистят.
Прабхат не разочаровал: он соответствует всем канонам красоты марварской лошади. У него идеальные уши! Если лошадь смотрит прямо перед собой, кончики полностью соприкасаются друг с другом.
Никто не знает, как марвари достались столь необычные уши, точно известно другое: в мире только индийские лошади (помимо марвари это еще и катьявари) наделены этой отличительной особенностью. Сами индийцы поэтично называют уши марвари короной, подтверждающей сакральное происхождение животного.
Позируя для камеры, конь демонстрирует типичные для марвари черты характера: он терпелив и доверчив с человеком, бесстрастно реагирует на любые раздражители и с полным осознанием своей красоты замирает, позволяя мне сделать хороший кадр.
Десятки тысяч людей разных национальностей, стада верблюдов, машины, повозки с быками и снующие между ними всадники — все это движется без остановки по непонятным траекториям и в разном ритме. Громкая музыка, дурманящие запахи благовоний из храмов и специй из придорожных заведений. Все смешивается, оглушает, сбивает с толку… Нет лучше способа увидеть конный мир Индии изнутри, чем посетить самую известную ярмарку верблюдов и лошадей в Пушкаре.
Каждый год в ноябре заводчики из разных уголков страны встречаются в священном городе, оценивают лошадей конкурентов и выставляют своих марвари. Среди знакомых конников вижу и Аджита: он въезжает на ярмарку верхом с группой иностранных туристов — их десятидневный поход на 300 километров закончится сегодня тут. Повсюду царит атмосфера праздника: любители лошадей рады видеть друг друга, спешат обменяться новостями и с гордостью продемонстрировать своих животных. Они часами бурно обсуждают особенности строения или главный селекционный параметр выставляемого жеребца — типичность, не обращая внимания на палящую жару и клубы пыли, которую поднимают повозки и всадники.
Но вот все заторопились на главную площадь — сейчас начнется конкурс танцующих лошадей.
Марвари выводились в условиях пустыни, и это отразилось на телосложении представителей породы: их ноги крепки, а мышцы спины и крупа достаточно развиты, чтобы быстро передвигаться по зыбким пескам.
Много лет назад, в периоды между военными походами, марвари постоянно участвовали в различных церемониях, являющихся неотъемлемой частью жизни знатных раджпутов. Лошади играли важную роль в свадебных ритуалах, гордо несли хозяев во время религиозных шествий или развлекали знать, элегантно гарцуя под музыку. И по сей день традиция обучения танцующих лошадей процветает: они выступают на свадьбах, удивляют туристов и даже летали в Англию — продемонстрировать свое искусство королеве.
Толпа тесно обступает небольшой пятачок, куда выходит первый участник соревнований. Зазвучал барабан — и вороной красавец с легкостью взмывает в воздух. В ритме музыки он проходит круг, второй, третий на задних ногах, ловко балансируя. Жеребец делает несколько прыжков, так и не касаясь передними копытами земли, выполняет еще пару изящных па и замирает в глубоком поклоне. Зрители ликуют, довольный хозяин треплет верного коня по шее.
Каждый следующий конезаводчик старается поразить судей и зрителей, проявляя чудеса изобретательности: один заставляет танцевать лошадь на кровати, другой ложится на песок, демонстрируя полное доверие к своему жеребцу, вышагивающему над ним на задних ногах. Толпа вокруг участников становится все больше и плотнее, и мне приходится залезть на ближайшего верблюда, чтобы наблюдать шоу.
…Еще один жаркий индийский день подходит к концу. Улицы пустеют, хозяева ставят лошадей под тенты, чтобы те поели и отдохнули перед следующим днем соревнований. То тут, то там раздается звонкое ржание, утробно рычат сонные верблюды. Закат ложится на суетливый Пушкар, и вскоре посетителей ярмарки накрывают лиловые сумерки.
Говорят, нет большей тайны, чем связь человека с лошадью. Наблюдая за индийцем и его жеребцом, слушая легенды и читая старинные тексты, понимаешь, что эта связь такая же древняя, как индийская история. Менялись правители, Индостан покоряли и покидали разные народы. Великие Моголы, португальцы и британцы сперва завоевывали Индию, потом оставляли страну, а эти двое всегда жили здесь — человек и его лошадь. Они вместе переживали победы и поражения, взлеты и падения, изменяя друг друга, помогая стать лучше, они в каком-то смысле сделались одним целым. Быть может, миф о кентавре не так уж далек от реальности?