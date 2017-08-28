  • Марвари: самые загадочные лошади в мире
    Выведенная многими поколениями махараджей, закаленная пустынями Раджастана порода королевских лошадей марвари, пожалуй, самая загадочная и малоизученная в мире. Фото: Екатерина Друзь
  • Марвари: самые загадочные лошади в мире
    Восьмилетний Джайдев позирует среди колонн джайнистского храма. В индийской мифологии лошадь — божественное существо, спустившееся на землю, чтобы помочь человеку. И по сей день индийцы сохранили трепетное отношение к лошади как к божеству. Фото: Екатерина Друзь
  • Марвари: самые загадочные лошади в мире
    Порода марвари создавалась раджпутами — влиятельной кастой воинов. Им нужны были надежные соратники для участия в битвах, сильные, выносливые и преданные. Века селекции донесли до наших дней благородный характер этих лошадей. Фото: Екатерина Друзь
  • Марвари: самые загадочные лошади в мире
    Юная кобыла Лакшми наслаждается играми в пруду неподалеку от конюшни. Лошадь, названная в честь богини процветания и красоты, должна приносить владельцам удачу и счастье. Фото: Екатерина Друзь
  • Марвари: самые загадочные лошади в мире
    Табун лошадей веселится в пыли каждый вечер, когда спадает жара. В безудержных играх молодые животные тренируют выносливость и маневренность, а также определяют свой ранг среди сородичей. Фото: Екатерина Друзь
Природа

Марвари: самые загадочные лошади в мире

«Какие уши!» — вот первая мысль при встрече с этими лошадьми. Затем взгляд останавливается на длинной, гордо поставленной шее и изящных линиях поджарого тела. Выведенная многими поколениями махараджей, закаленная пустынями Раджастана порода королевских лошадей марвари, пожалуй, самая загадочная и малоизученная в мире.
Текст и фото: Екатерина Друзь
28 августа 2017 в 20:17
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Этих прекрасных животных можно встретить только в Индии — их вывоз из страны запрещен из-за статуса (признаны национальным достоянием) и угрозы исчезновения. И хотя сейчас порода переживает ренессанс и все больше индийцев интересуются разведением местных лошадей, марвари еще предстоит обрести популярность за пределами страны.

Согласно историческим и генетическим исследованиям, родоначальниками породы были в основном лошади персидских и туркменских кровей.

«Очень сложно найти письменные свидетельства, подтверждающие существование марвари как отдельной породы в далеком прошлом, — рассказывает Кэролайн Мюррей, председатель британского отделения Ассоциации аборигенных пород Индии и основатель благотворительной организации Friends of Marwari/Kathiawari Horse UK. — Изначально эти лошади упоминались просто как «деси», что буквально означает «местно выведенные». Но, несмотря на то что упоминания о марвари как об отдельной породе появляются только несколько столетий назад, инициированные нами генетические исследования показали, что эти животные долго разводились в чистоте и имеют существенные отличия от прочих местных пород».

04_NG.jpg Жеребец Нааградж царственно выходит из арки древнего замка. В мирное время марвари участвовали в парадах и церемониях. Для этих целей лошадей богато — сбруя могла стоить целое состояние — украшали.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№167, август 2017).
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