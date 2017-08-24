Благодарный кондор возвращается к человеку, спасшему ему жизнь: видео
В Аргентине обитают андские кондоры (лат. Vultur gryphus): это самая крупная летающая птица в Западном полушарии, имеющая размах крыльев до 310 см и массу до 15 кг. Длина взрослых особей может достигать 135 см. Этот вид не является исчезающим, но его статус определен как «близкий к уязвимому положению».
В марте 2017 года аргентинский фермер Эдгардо (Edgardo) нашел у себя на участке птенца кондора. Его лапа была повреждена, и самостоятельно малыш бы не выжил. Мужчина взял на себя заботу о нем. Экологи отмечают, что он все сделал правильно: пока кондор был беспомощным, человек кормил его, давая притом ту мясную пищу, которую эти птицы употребляют в дикой природе. Когда его подопечный окреп, Эдгардо уменьшил объем кормления, предлагая хищнику учиться добывать пропитание самостоятельно. Освоив все навыки выживания и достаточно повзрослев, кондор покинул человеческое жилище. Однако он не забыл первые месяцы своей жизни и постоянно навещает своего спасителя. На видео, снятом во время одного из таких визитов, заметна симпатия, которую птица испытывает к человеку.
Посмотрите, как ведет себя в подобной ситуации пингвин.