Дождевые леса Амазонии станут местом добычи полезных ископаемых
В 1984 году в штатах Амапа и Пара, лежащих на севере Бразилии, была создана природоохранная область общей площадью свыше 4,6 млн га. Эта территория считается «легкими планеты»: здесь растут дождевые леса Амазонии. Но эта земля также богата залежами золота и других минералов. «В целях поддержания экономики страны» 30% заповедной зоны отдается под разработку месторождений. Участок, который вскоре лишится дождевых лесов, по размеру сопоставим с площадью Дании.
Решение вызвало шквал протестов со стороны защитников природы: обезлесивание серьезно нарушит экосистему и приведет к гибели всех живых организмов, связанных с деревьями. Отразится вырубка гигантских лесных массивов и на состоянии атмосферы всей Земли. О катастрофических последствиях также предупреждают этнографы. На территории природоохранной зоны в изоляции живет несколько местных племен, которые продолжают поддерживать традиционный уклад. Блага цивилизации им не нужны, и, оставшись без привычной среды, они просто погибнут.
Со своей стороны правительство Бразилии отметает критику, уверяя, что территории, принадлежащие коренным народам, по-прежнему остаются защищены законом, а отдаваемые под разработку участки не имеют значительной экологической ценности. По мнению чиновников, положительный эффект от нового решения — приток инвестиций и поддержка экономики — оправдывает все риски.
Узнайте о представителях фауны, обитающих в лесах Амазонии.