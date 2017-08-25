  • Деревья-клоны: самый крупный организм на планете
    Фото: J.Zapell/Wikipedia
  • Деревья-клоны: самый крупный организм на планете
    Фото: Mark Muir/Wikipedia
  • Деревья-клоны: самый крупный организм на планете
    Фото: Wikipedia
Природа

Деревья-клоны: самый крупный организм на планете

Некоторые растения размножаются вегетативным путем: любая отделенная от них часть становится самостоятельным организмом. Ученые называют это «путем к бессмертию»: существуют целые колонии растений-клонов, чей возраст насчитывает сотни тысяч лет.
Анастасия Баринова
25 августа 2017 в 14:51
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Образование новой особи из многоклеточной части тела родителя (вегетативное размножение) широко распространено в природе: этим путем свой род воспроизводят бактерии, грибы, цветы, деревья и даже некоторые представители царства животных: например, черви или губки. При сочетании благоприятных факторов клонировавший себя организм может занимать гигантские территории и жить на протяжении многих лет.

Старейшей на Земле считается клональная колония посидонии океанской (лат. Posidonia oceani) в Средиземном море: это подводное цветковое растение заняло участок дна, достигающий 8 километров в поперечнике. Возраст этого скопления может составлять около 100 тысяч лет.

  • Деревья-клоны: самый крупный организм на планете
    Фото: Mark Burgess/Wikipedia

Более молодая (возраст «всего» 80 тысяч лет) роща Пандо произрастает в штате Юта. Название происходит от латинского слова «pando», что означает «я распространяюсь». Плантация тополя осинообразного (лат. Populus tremuloides) была открыта в 1968 году, а в 2006 году роща была названа «одним из 40 чудес Америки».

Около 47 тысяч генетически идентичных деревьев занимают 43 гектара, и их общий вес составляет 6000 тонн, что делает рощу самым крупным из существующих на Земле организмов. Средний возраст каждого тополя — около 130 лет; умирая, дерево успевает заменить себя «клоном», выпустив отросток из своего корня.

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