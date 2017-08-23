Гекконы спасли товарища из пасти змеи: видео
Схватка змеи и гекконов была снята на видео в одном из лесных массивов Таиланда. Местная жительница, возвращалаясь с работы домой, увидела на дереве трех пресмыкающихся: змею и пару гекконов. Она достала телефон, чтобы записать животных на видео — и как раз вовремя.
В животе змеи находился еще один геккон — по всей видимости, только что проглоченный. Змеи, хоть и имеют зубы, но не пережевывают пищу, а заглатывают целиком. Затем им требуется провести несколько дней в покое, чтобы переварить еду. Если змею потревожить — она, скорее всего, выплюнет добычу: ни убегать, ни защищаться на полный желудок она не способна. Так и произошло в данном случае: гекконы были настроены весьма агрессивно, а женщина решила не ограничиваться ролью наблюдателя и вооружилась палкой.
Оценив силы противника, змея распахнула пасть и выпустила геккона. От своих собратьев он отличался розовым оттенком кожи, но, судя по всему, пребывание в пасти змеи не нанесло ему серьезного ущерба.
Ученые отмечают, что для гекконов токи (лат. Gekko gecko), попавших на это видео, характерна различная окраска. Желудочный сок не повредил кожу геккона: розовый оттенок типичен для юных особей токи.
«Альтруизм» двух гекконов специалисты объясняют особенностями их поведения: молодые активные самцы просто хотели отогнать змею, защищая свою территорию.
Посмотрите, как люди заставили питона выплюнуть антилопу.