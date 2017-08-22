В Австралии появилась коала-блондинка: видео
Зоопарк Австралии (англ. Australia Zoo) — один из лучших в стране. В 2003—2004 годах он был лауреатом национальной награды в категории «Главная туристическая достопримечательность». Здесь на обширной территории обитают тигры, малые панды, гепарды, черепахи, слоны, птицы и многие другие представители мира фауны, включая знаменитых австралийских эндемиков — коал.
Коалы (лат. Phascolarctos cinereus) в среднем живут около 13 лет. Их сезон размножения приходится на октябрь-февраль, беременность длится около месяца. Затем на свет появляется детеныш, имеющий массу 5,5 г и длину до 18 мм. В редких случаях у коал рождается двойня. Следующие полгода малыш проводит в сумке матери, а потом еще полгода живет на ее спине, вцепившись в мех. Нынешним летом в Зоопарке Австралии появились на свет 12 малышей, и один из них оказался крайне необычным.
Самка, родившаяся у коал по кличке Тиа (Tia) и Слейтер (Slater), отличается очень светлым мехом. Специалисты подчеркивают, что об альбинизме речи не идет: тогда у нее были бы розовые глаза и нос. В данном случае коала унаследовала рецессивный «серебряный» ген от своей матери, но по мере взросления шкурка малышки должна начать темнеть.
В настоящее время на сайте зоопарка открыт конкурс по выбору имен для необычной обитательницы. Среди вариантов, предложенных пользователями соцсетей — Дейнерис в честь знаменитой блондинки из саги «Игра престолов», Снежинка, Жемчужина и множество слов, означающих «светлый» на языке коренных народов Австралии.
Посмотрите, как детеныши коалы впервые покидают сумку матери.