В США родилась черепаха с двумя головами: видео
50-километровый участок побережья Флориды является крупнейшим на планете местом, куда в брачный сезон приходят черепахи логгерхед (лат. Caretta caretta). В прошлом году они отложили здесь 122 000 яиц. К сожалению, далеко не все черепашата выживают: едва появившись на свет, они сталкиваются с множеством рисков. Как поясняют биологи, малыши могут пораниться о скорлупу, вылезая из яйца, и тогда им сложно будет отправиться в плавание. В воде они могут запутаться в рыболовных сетях; кроме того, их там поджидают хищники.
По статистике, взрослым станет один логгерхед из тысячи (по некоторым данным — один из десяти тысяч), и в данном случае речь идет о полностью здоровых особях. Малыш, родившийся с отклонениями, имеет еще меньше шансов. Биолог, обнаруживший черепашку с двумя головами, дает неутешительные прогнозы о ее будущем.
Самые разные животные — и млекопитающие, и рептилии — иногда появляются на свет с двумя головами. Это генетическое отклонение называется «полицефалия», оно возникает на стадии деления зиготы. До взрослого возраста они, как правило, не доживают. Узнайте, какие опасности ждут черепах во время кладки яиц.