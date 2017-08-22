  • В США родилась черепаха с двумя головами: видео
    Фото: Leah Rittenberg/UCF Marine Turtle Research Group
  • В США родилась черепаха с двумя головами: видео
    Фото: Leah Rittenberg/UCF Marine Turtle Research Group
Природа

В США родилась черепаха с двумя головами: видео

Логгерхедов также называют головастыми морскими черепахами. Малыш, появившийся во Флориде, полностью оправдал это имя.
Анастасия Баринова
22 августа 2017 в 14:21
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50-километровый участок побережья Флориды является крупнейшим на планете местом, куда в брачный сезон приходят черепахи логгерхед (лат. Caretta caretta). В прошлом году они отложили здесь 122 000 яиц. К сожалению, далеко не все черепашата выживают: едва появившись на свет, они сталкиваются с множеством рисков. Как поясняют биологи, малыши могут пораниться о скорлупу, вылезая из яйца, и тогда им сложно будет отправиться в плавание. В воде они могут запутаться в рыболовных сетях; кроме того, их там поджидают хищники.

По статистике, взрослым станет один логгерхед из тысячи (по некоторым данным — один из десяти тысяч), и в данном случае речь идет о полностью здоровых особях. Малыш, родившийся с отклонениями, имеет еще меньше шансов. Биолог, обнаруживший черепашку с двумя головами, дает неутешительные прогнозы о ее будущем.

Самые разные животные — и млекопитающие, и рептилии — иногда появляются на свет с двумя головами. Это генетическое отклонение называется «полицефалия», оно возникает на стадии деления зиготы. До взрослого возраста они, как правило, не доживают. Узнайте, какие опасности ждут черепах во время кладки яиц.

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