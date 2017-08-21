  • «Мы уже никогда не увидим самшитовых лесов»: экологическая катастрофа на Кавказе
    Фото: Rainer Burkard/Wikipedia
  • «Мы уже никогда не увидим самшитовых лесов»: экологическая катастрофа на Кавказе
    Фото: bohringer friedrich/Wikipedia
  • «Мы уже никогда не увидим самшитовых лесов»: экологическая катастрофа на Кавказе
    Фото: NagySandor/Wikipedia
Природа

«Мы уже никогда не увидим самшитовых лесов»: экологическая катастрофа на Кавказе

В России погибли реликтовые самшитовые леса. В настоящее время биологи пытаются спасти вид хотя бы на территории питомников.
Анастасия Баринова
21 августа 2017 в 19:24
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Колхидский (лат. Buxus colchica) вид растений из семейства самшитовых уже давно был включен в Красную книгу Грузии, Азербайджанской Республики, Российской Федерации и ее регионов: эти деревья растут медленно, но притом остро реагируют на изменение климата. Свою роль играет и вырубка лесов. Но в 2012 году растение столкнулось с новым врагом, и он одержал победу.

По данным экологов, для сочинской Олимпиады в Италии были закуплены новые саженцы — их высадили как компенсацию за вырубленные деревья и кустарники. Однако санитарный контроль поставка не прошла должным образом: как оказалось, вместе с саженцами в Россию приехал опаснейший вредитель: самшитовая огневка (лат. Cydalima perspectalis).

Эта бабочка родом из Азии в Европу впервые попала в 2006 году и за несколько лет распространилась на обширные территории. Естественных угроз в этой части планеты у нее нет, поскольку насекомые содержат ядовитые алкалоиды. В Азии экологический баланс выработался в ходе миллионов лет эволюции: за это время там появился «целый спектр врагов, которые ее поедают», — поясняют представители WWF России. Однако «для обитателей Кавказа эти гусеницы слишком токсичные. Должно было пройти время, прежде чем кто-то начал их есть». Читать далее

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