«Мы уже никогда не увидим самшитовых лесов»: экологическая катастрофа на Кавказе
Колхидский (лат. Buxus colchica) вид растений из семейства самшитовых уже давно был включен в Красную книгу Грузии, Азербайджанской Республики, Российской Федерации и ее регионов: эти деревья растут медленно, но притом остро реагируют на изменение климата. Свою роль играет и вырубка лесов. Но в 2012 году растение столкнулось с новым врагом, и он одержал победу.
По данным экологов, для сочинской Олимпиады в Италии были закуплены новые саженцы — их высадили как компенсацию за вырубленные деревья и кустарники. Однако санитарный контроль поставка не прошла должным образом: как оказалось, вместе с саженцами в Россию приехал опаснейший вредитель: самшитовая огневка (лат. Cydalima perspectalis).
Эта бабочка родом из Азии в Европу впервые попала в 2006 году и за несколько лет распространилась на обширные территории. Естественных угроз в этой части планеты у нее нет, поскольку насекомые содержат ядовитые алкалоиды. В Азии экологический баланс выработался в ходе миллионов лет эволюции: за это время там появился «целый спектр врагов, которые ее поедают», — поясняют представители WWF России. Однако «для обитателей Кавказа эти гусеницы слишком токсичные. Должно было пройти время, прежде чем кто-то начал их есть». Читать далее
Но этого времени у самшита не оказалось: вид, 1,8 млн лет назад сумевший пережившить ледниковый период, уничтожен уже почти полностью. Начать оперативную борьбу с вредителем не удалось из-за несовершенства законодательной базы и противостояния ведомств. Самшитники растут на природоохранных территориях, и яд, который можно было бы применить для опрыскивания растений, попал бы в водоемы и на здоровые участки леса, нанеся ему ущерб. И пока экологи пытались решить проблему, спасать стало нечего.
В частности, в Хостинской тисо-самшитовой роще личинки насекомых в короткий срок распространились на 99% насаждений. Не менее 70% уникальных деревьев мертвы, а остальные продолжают умирать. На форумах туристы, посещающие самшитники Кавказского заповедника, жалуются, что деревья облеплены паутиной, а из нее на людей валятся гусеницы, оставляя на коже ожоги.
Сейчас в стране осталось только четыре участка самшита: три в Адыгее (4,5 га) и один в Краснодарском крае — узкая полоса около 1 га, но многие растения заражены и там. Более того: теперь огневка переместилась в Грузию и Абхазию, а это значит, что борьбу с ней надо вести одновременно и совместными усилиями.
По словам замглавы Минприроды Краснодарского края Дмитрия Медянцева, в настоящее время «все, что мы можем сделать… — это обеспечить сохранение генного материала самшита колхидского, который затем будет высажен в местах его обычного произрастания». Однако и это, скорее всего, эффекта не даст: «Даже если удастся сохранить самшит в резерватах, это не исправит уже нанесенного урона природе. Он растет очень, очень медленно. За 70 лет дерево вырастает до двух-трех метров. А в погибших самшитниках были деревья от десяти метров — то есть чтобы их восстановить, нужно ждать лет 500. Ни мы, ни наши дети уже никогда не увидим самшитовых лесов», — поясняет заведующий лабораторией защиты леса ФБУ ВНИИЛМ Юрий Гниненко.
Узнайте о попытках борьбы с огневкой на Кавказе.