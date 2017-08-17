Лицом к лицу с белым лосем: редкое видео
Лоси, имеющие светлый окрас, обитают по всему миру, но встречаются редко. В США представители природоохранного ведомства ежегодно получают 1−2 фотографии от очевидцев. А в Канаде пегие и белые лоси охраняются законом: на них охота запрещена. Численность таких животных невелика: выделяясь яркой окраской, они привлекают внимание и хищников, и браконьеров.
Одним из регионов, где можно увидеть белого лося, является Скандинавия. В начале лета здесь в объектив видеокамеры попали белые лосята, а недавно удача улыбнулась Хансу Нильсону (Hans Nilsson) из лена Вермланд, расположенного на западе Швеции.
Нильсон был готов к этой встрече: занимаясь изучением природы, он узнал, что 1000 из 300 000 лосей, обитающих в Швеции, имеют белую окраску. Более того: только в лесах Вермланда, по его данным, живет от 50 до 100 светлых лосей.
После того, как он опубликовал видеозапись, в Вермланд потянулись сотни туристов, желающих увидеть необычного зверя своими глазами. Оживился и местный турбизнес: гостям начали предлагать специальные туры в лес.
Однако эксперты предупреждают: от подобных прогулок лучше воздержаться. 600-килограммовое животное, напуганное толпами зевак, может проявить агрессию. Со своей стороны ученые из Шведского сельскохозяйственного университета собираются выяснить причину белой окраски у лосей и понять, почему это отклонение столь распространено в Скандинавии.
В рамках исследования будет проведет сравнительный анализ геномов белого и коричневого лосей. Предположительно, биологи найдут мутировавший ген, а также проследят родственные связи между обитающими в регионе лосями. Без этого исследования даже нельзя точно сказать, идет ли речь об альбинизме, лейкизме или другой мутации.