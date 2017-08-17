Собака спасла военных от медведя: видео
Возле крупнейшего города Аляски, Анкориджа, с 1940-х годов существует военная база, в наши дни носящая имя «Эльмендорф-Ричардсон» (Joint Base Elmendorf-Richardson). Помимо самих военнослужащих, здесь проживают члены их семей, обслуживающий персонал и военные пенсионеры. База расположена в лесной зоне, и туда нередко забредают дикие животные.
Недавно камера безопасности зафиксировала, как собака хаски держала оборону против медведицы, не позволяя ей пройти на территорию, занятую человеком. Наблюдателями выступали три медвежонка. Они следили за развитием событий издалека, забравшись на дерево.
Медведица-барибал, заметив пса, бросилась на него, и тому пришлось отступить с громким лаем. Шум привлек внимание владелицы собаки: она закричала, и медведица убежала обратно в лес.
Известно, что собака не пострадала. Спустя несколько дней похожий по размерам медведь снова вернулся на базу, уже в другую ее часть, и его пришлось пристрелить.
Черные медведи или барибалы (лат. Ursus americanus) широко распространены в Северной Америке. Почитайте, как человек на кулаках подрался с барибалом.