  • Специальный репортаж: красота подо льдами Антарктиды
    Брайниклы — ледяные сталактиты — растут из льдин рядом со станцией Дюмон-д'Юрвиль в Восточной Антарктиде. Эти эфемерные и редко встречающиеся образования появляются, когда переохлажденный рассол, захваченный льдом, вытекает в менее соленую и плотную воду. Фото: Лоран Баллеста
  • Promachocrinus kerguelensis
    Promachocrinus kerguelensis
    В 30 метрах подо льдом морская лилия вытянула свои ветвистые руки, чтобы поймать пищевые частицы. Это животное, а не растение; оно — близкий родственник морской звезды и умеет плавать. Чтобы сделать эти снимки, фотограф Лоран Баллеста опускался на глубину до 70 метров. Фото: Лоран Баллеста
  • Periphylla periphylla
    Periphylla periphylla
    Светящаяся корономедуза, около 36 сантиметров в диаметре, плавает на 40-метровой глубине, мерцая и таща за собой десяток жгучих щупальцев. Эти колоколовидные пожиратели планктона избегают прямого света, который может их убить. Фото: Лоран Баллеста
  • Synoicum adareanum
    Synoicum adareanum
    Закрепившиеся на 60-метровой глубине и всасывающие воду, чтобы добыть пищу, оранжевые асцидии, по словам Шевальдонне, «выглядят очень просто, как губки, но они достаточно развиты» -у их личинок есть хорда, как у позвоночных. Фото: Лоран Баллеста
  • Leptonychotes weddellii
    Leptonychotes weddellii
    Самка тюленя Уэдделла плавает с детенышем подо льдом. Когда он вырастет, будет размером с мать: три метра в длину и весом в полтонны. Эти спокойные тюлени держатся близко к берегу, периодически подплывая к лункам, чтобы подышать. Фото: Лоран Баллеста
  • Edwardsiella andrillae
    Edwardsiella andrillae
    Щупальца актинии, тело которой вмерзло в льдину, колышутся в темной воде. Морской биолог Мэримеган Дейли говорит, что это единственный известный вид актинии, которая способна жить во льду. Ученые пока не могут объяснить, как она проникает в лед — и выживает там. Фото: Лоран Баллеста
Природа

Специальный репортаж: красота подо льдами Антарктиды

Если кому-то выпадает редкая возможность взглянуть на жизнь под ледяным континентом, счастливчику открывается яркий и красочный мир, где обитают не только пингвины и тюлени, но и другие, более экзотические животные.
Текст и фото: Лоран Баллеста
20 августа 2017 в 12:00
5

Утром, когда мы прибываем на место, стартовав с Дюмон-д'Юрвиль, французской научной станции на Земле Адели в Восточной Антарктиде, нам приходится разбивать корку льда над просверленной накануне лункой. Лунка вырублена в трехметровой льдине. Нам еще не приходилось нырять, пробравшись через столь скромное отверстие. Я иду первым.

Отталкиваясь ладонями, коленями, пятками и ластами, преодолеваю этот тоннель и наконец погружаюсь в воду, смотрю вверх — и мне становится не по себе: лунка снова начала затягиваться льдом.

Нижняя поверхность льдин — это плотное месиво ледяных кристаллов, и мое погружение привело их в движение. Они стекаются к отверстию, будто их затягивает туда водоворотом. Когда приходит время подниматься, ледяная каша уже почти на метр заполнила лунку. Держась за страховочный канат, я пробираюсь вверх сантиметр за сантиметром, но тут мои плечи застревают. Внезапно ощущаю удар по голове — мой товарищ Седрик Жантиль, пытаясь откопать меня, случайно лопатой заехал по макушке. Наконец меня все же хватают за руки и вытаскивают наружу. Сегодняшнее погружение окончено — но впереди еще 31 попытка. Мы с Винсентом Мюнье, тоже фотографом, прибыли сюда по приглашению кинорежиссера Люка Жаке, который работает над сиквелом своего успешного проекта 2015 года — «Марша пингвинов». Пока Жаке снимает императорских пингвинов на видеокамеру, а Мюнье фотографирует их, моя команда запечатлевает на пленку существ, живущих подо льдом. Зимой лед покрывает море на сотню километров от берега, но мы прибыли сюда в октябре 2015-го, когда началась весна. 36 дней, пока лед ломается и отступает все ближе к берегу, мы будем нырять, погружаясь на 70-метровую глубину.

Чтобы облачиться в костюмы, нам требуется час. Когда мы наконец погружаемся в воду, на каждом из нас по 90 килограммов снаряжения.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№167, август 2017).
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