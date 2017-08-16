Акула отняла у рыбаков окуня: видео
Обилие рыбы в заливе Кейп-Код привлекает множество туристов, для которых организуются специальные туры. Во время одного из них рыбаку не удалось вытащить пойманного окуня на палубу: большая белая акула, преследовавшая лодку, оказалась быстрее и отняла чужую добычу; на крючке осталась только голова окуня. В тот же день другая группа туристов стала свидетелем не менее захватывающей сцены: акула выпрыгнула из воды и украла рыбу целиком.
Автором видеоролика является капитан туристического рыболовецкого судна Stunmai II Хэп Фаррелл (Hap Farrell). Он считает, что ничего необычного не произошло: большие белые акулы встречаются в заливе очень часто. Попавшая на удочку беспомощная рыба становится для нее легкой привлекательной целью. Акула, выпрыгнувшая из воды, в длину достигала около трех метров, что для этого вида даже не так много: в среднем они вырастают до 4,6 метра.
Посмотрите, чем может питаться большая белая акула.