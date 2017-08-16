  • Акула отняла у рыбаков окуня: видео
    Фото: Terry Goss/Wikipedia
  • Акула отняла у рыбаков окуня: видео
    Фото: Hap Farrell/Facebook
Природа

Акула отняла у рыбаков окуня: видео

В заливе Кейп-Код, омывающем побережье штата Массачусетс, водится множество видов рыб, в том числе хищных. Недавно на видео попали акулы, которые предпочли воспользоваться плодами чужих трудов вместо самостоятельной охоты.
Анастасия Баринова
16 августа 2017 в 18:43
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Обилие рыбы в заливе Кейп-Код привлекает множество туристов, для которых организуются специальные туры. Во время одного из них рыбаку не удалось вытащить пойманного окуня на палубу: большая белая акула, преследовавшая лодку, оказалась быстрее и отняла чужую добычу; на крючке осталась только голова окуня. В тот же день другая группа туристов стала свидетелем не менее захватывающей сцены: акула выпрыгнула из воды и украла рыбу целиком.

Автором видеоролика является капитан туристического рыболовецкого судна Stunmai II Хэп Фаррелл (Hap Farrell). Он считает, что ничего необычного не произошло: большие белые акулы встречаются в заливе очень часто. Попавшая на удочку беспомощная рыба становится для нее легкой привлекательной целью. Акула, выпрыгнувшая из воды, в длину достигала около трех метров, что для этого вида даже не так много: в среднем они вырастают до 4,6 метра.

Посмотрите, чем может питаться большая белая акула.

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