Природа

Что будет с китом, застрявшим на отмели в Хабаровском крае?

10 августа в Хабаровском крае кит застрял на отмели во время отлива. После долгих попыток выбраться из узкой протоки животному удалось выйти в море. Nat-geo.ru узнал у Ольги Шпак, сотрудника Института эволюционной морфологии и экологии животных имени А.Н. Северцова, что ждет этого кита.
National Geographic Россия
16 августа 2017 в 15:32
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  • Что будет с китом, застрявшим на отмели в Хабаровском крае?
    Фото: Инстаграм Сергея Доли (@sergeydolya)

Застрявший в узкой протоке кит был замечен участниками фотоэкспедиции к Шантарским островам — первые фотографии и информация о попавшем в беду животном появилась в блоге Сергея Доли утром 10 августа. Каким образом молодой кит оказался там — неизвестно. Вероятнее всего, он зашел в протоку, потому что заблудился, хотя сам факт, что ему удалось проплыть в таком узком и каменистом месте, вызывает удивление. Во время дневного прилива киту не удалось сдвинуться с места. Сотрудники национального парка «Шантарские острова» поливали его, чтобы избежать пересыхания животного. Ночью с 10 на 11 августа был сильный прилив — и кит смог уплыть.

Что с ним будет теперь — рассказывает Ольга Шпак, сотрудник Института эволюционной морфологии и экологии животных имени А.Н. Северцова.

— Сможет ли молодой кит выжить, учитывая, что он поранил хвост?
— Раны хвоста никакой опасности не представляют, в отличие от обсыхания, перегрева и сдавливания внутренних органов, когда уровень воды был особо низким.

— Какая судьба ждет кита?
— Этого мы, вероятно, не узнаем, потому что вопреки процедуре действий при подобных случаях и полученным инструкциям не был осуществлен сбор кожной пробы для генетического анализа, который бы позволил идентифицировать эту особь в будущем. Поэтому ни найденные в ближайшее время трупы китов, ни биопсированные в рамках исследований живые особи в будущем не дадут нам представления о судьбе кита. Так что «потерялся» этот кит именно после своего освобождения.

— Есть ли вероятность, что он встретит на своем пути косаток?
— Такая вероятность есть, причем большая. В этом районе хищничество косаток на гренландских китов — обычное явление. Кит стрессирован и ослаблен, поэтому он может своевременно не услышать косаток. Также он может «не рискнуть» прижаться к берегу, так как был напуган недавним обмелением, а ведь именно на мелководье, у самой кромки воды, а не на глубине эти киты находят убежище от косаток.

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