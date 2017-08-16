Что будет с китом, застрявшим на отмели в Хабаровском крае?
Застрявший в узкой протоке кит был замечен участниками фотоэкспедиции к Шантарским островам — первые фотографии и информация о попавшем в беду животном появилась в блоге Сергея Доли утром 10 августа. Каким образом молодой кит оказался там — неизвестно. Вероятнее всего, он зашел в протоку, потому что заблудился, хотя сам факт, что ему удалось проплыть в таком узком и каменистом месте, вызывает удивление. Во время дневного прилива киту не удалось сдвинуться с места. Сотрудники национального парка «Шантарские острова» поливали его, чтобы избежать пересыхания животного. Ночью с 10 на 11 августа был сильный прилив — и кит смог уплыть.
Что с ним будет теперь — рассказывает Ольга Шпак, сотрудник Института эволюционной морфологии и экологии животных имени А.Н. Северцова.
— Сможет ли молодой кит выжить, учитывая, что он поранил хвост?
— Раны хвоста никакой опасности не представляют, в отличие от обсыхания, перегрева и сдавливания внутренних органов, когда уровень воды был особо низким.
— Какая судьба ждет кита?
— Этого мы, вероятно, не узнаем, потому что вопреки процедуре действий при подобных случаях и полученным инструкциям не был осуществлен сбор кожной пробы для генетического анализа, который бы позволил идентифицировать эту особь в будущем. Поэтому ни найденные в ближайшее время трупы китов, ни биопсированные в рамках исследований живые особи в будущем не дадут нам представления о судьбе кита. Так что «потерялся» этот кит именно после своего освобождения.
— Есть ли вероятность, что он встретит на своем пути косаток?
— Такая вероятность есть, причем большая. В этом районе хищничество косаток на гренландских китов — обычное явление. Кит стрессирован и ослаблен, поэтому он может своевременно не услышать косаток. Также он может «не рискнуть» прижаться к берегу, так как был напуган недавним обмелением, а ведь именно на мелководье, у самой кромки воды, а не на глубине эти киты находят убежище от косаток.