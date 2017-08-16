  • Оцелот схватил попугая на глазах у туристов: видео
    Фото: Tambo Blanquillo — Private Reserve/YouTube
  • Оцелот схватил попугая на глазах у туристов: видео
    Фото: Tambo Blanquillo — Private Reserve/YouTube
  • Оцелот схватил попугая на глазах у туристов: видео
    Фото: Josh Hallett/Flickr/com
  • Оцелот схватил попугая на глазах у туристов: видео
    Фото: Joao Carlos Medau/Flickr/com
Природа

Оцелот схватил попугая на глазах у туристов: видео

Перуанский природный парк Tambo Blanquillo — одно из мест, где можно увидеть огромные стаи зеленокрылых ара. Это, в свою очередь, привлекает сюда не только туристов, но и хищников.
Анастасия Баринова
16 августа 2017 в 14:46
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Зеленокрылый ара (лат. Ara chloroptera) широко распространен в Панаме, Колумбии, Венесуэле, Бразилии, Аргентине и ряде других стран Южной Америки. Вид не относится к уязвимым, однако в природе у него много естественных врагов. По этой причине эти попугаи ведут скрытный образ жизни, и увидеть их большое скопление можно только в нескольких местах на планете.

Как поясняют эксперты, эти места должны быть глинистыми: красная глина содержит ряд необходимых птицам микроэлементов. Кроме того, она является своеобразным антидотом, выводя из организма ара токсины, содержащиеся в неспелых плодах.

Природный парк Tambo Blanquillo в Перу располагает богатыми залежами глины, и ради нее сюда прилетают сотни зеленокрылых ара. Недавно туристы, любовавшиеся яркими птицами, стали свидетелями необычной сцены: на попугая напал оцелот.

Оцелот (лат. Leopardus pardalis) — представитель семейства кошачьих, обитающий в Америке. Эти хищники в основном охотятся по ночам, однако наличие большого количества беззаботных попугаев может изменить их привычки.

По словам представителей парка, зеленокрылых ара на глинистых участках поджидают не только оцелоты, но и ягуары, однако снять их на камеру — редкая удача. Посмотрите на оцелотов, попавших на видео в Техасе.

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