Оцелот схватил попугая на глазах у туристов: видео
Зеленокрылый ара (лат. Ara chloroptera) широко распространен в Панаме, Колумбии, Венесуэле, Бразилии, Аргентине и ряде других стран Южной Америки. Вид не относится к уязвимым, однако в природе у него много естественных врагов. По этой причине эти попугаи ведут скрытный образ жизни, и увидеть их большое скопление можно только в нескольких местах на планете.
Как поясняют эксперты, эти места должны быть глинистыми: красная глина содержит ряд необходимых птицам микроэлементов. Кроме того, она является своеобразным антидотом, выводя из организма ара токсины, содержащиеся в неспелых плодах.
Природный парк Tambo Blanquillo в Перу располагает богатыми залежами глины, и ради нее сюда прилетают сотни зеленокрылых ара. Недавно туристы, любовавшиеся яркими птицами, стали свидетелями необычной сцены: на попугая напал оцелот.
Оцелот (лат. Leopardus pardalis) — представитель семейства кошачьих, обитающий в Америке. Эти хищники в основном охотятся по ночам, однако наличие большого количества беззаботных попугаев может изменить их привычки.
По словам представителей парка, зеленокрылых ара на глинистых участках поджидают не только оцелоты, но и ягуары, однако снять их на камеру — редкая удача. Посмотрите на оцелотов, попавших на видео в Техасе.