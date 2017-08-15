Редчайшие кадры: в Африке замечен розовый слоненок
Слоненок необычной окраски резвится в водоеме вместе с другими слонами. Он окружен вниманием и совсем не страдает от того, что не похож на своих сородичей.
Альбинизм — врожденное отсутствие пигмента меланина, который придает окраску коже, волосам, радужной и пигментной оболочкам глаза. Животным-альбиносам выживать очень сложно: выделяясь на фоне сородичей, они становятся первоочередным объектом охоты хищников. Кроме того, их с особенным упорством преследуют браконьеры, желая получить редкую шкуру.
По словам экспертов, заметить слонов-альбиносов в дикой природе почти никогда не удается. Для того, чтобы защитить себя от ярких солнечных лучей и врагов, они валяются в грязи, покрывая ею свою кожу, что не позволяет различить их светлую окраску на расстоянии. Существует всего несколько фотографий розовых слонов, снятых в их естественной среде обитания.
Кадры из парка Крюгера стали первым видеосвидетельством. Благоприятным фактором оказалось купание слоненка: его кожа оставалась чистой.
Посмотрите на самых известных розовых слонов, живущих на планете.