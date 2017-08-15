  • Редчайшие кадры: в Африке замечен розовый слоненок
    Фото: CGTN/YouTube
  • Редчайшие кадры: в Африке замечен розовый слоненок
    Фото: CGTN/YouTube
  • Редчайшие кадры: в Африке замечен розовый слоненок
    Фото: CGTN/YouTube
Природа

Редчайшие кадры: в Африке замечен розовый слоненок

Прогуливаясь по национальному парку Крюгер, турист заметил и снял на видео редчайшего представителя мира фауны: слоненка розового цвета.
Анастасия Баринова
15 августа 2017 в 16:21
2

Слоненок необычной окраски резвится в водоеме вместе с другими слонами. Он окружен вниманием и совсем не страдает от того, что не похож на своих сородичей.

Альбинизм — врожденное отсутствие пигмента меланина, который придает окраску коже, волосам, радужной и пигментной оболочкам глаза. Животным-альбиносам выживать очень сложно: выделяясь на фоне сородичей, они становятся первоочередным объектом охоты хищников. Кроме того, их с особенным упорством преследуют браконьеры, желая получить редкую шкуру.

По словам экспертов, заметить слонов-альбиносов в дикой природе почти никогда не удается. Для того, чтобы защитить себя от ярких солнечных лучей и врагов, они валяются в грязи, покрывая ею свою кожу, что не позволяет различить их светлую окраску на расстоянии. Существует всего несколько фотографий розовых слонов, снятых в их естественной среде обитания.

Кадры из парка Крюгера стали первым видеосвидетельством. Благоприятным фактором оказалось купание слоненка: его кожа оставалась чистой.

Посмотрите на самых известных розовых слонов, живущих на планете.

Тоже интересно

«Сам я ничто, лишь простой смертный»: последний собиратель меда

Обсудить
СМИ2
Летающего кита заcняли у побережья ЮАР: поразительное видео
Летающего кита заcняли у побережья ЮАР: поразительное видео
Тоже интересно
Трудно быть бледным
Трудно быть бледным
Нескучная Италия
Болонская кухня: сокровище нации
Болонская кухня: сокровище нации