  • Кедр возвращается на Алтай
    Фото: Кирилл Самурский
  • Кедр возвращается на Алтай
    Фото: Кирилл Самурский
  • Кедр возвращается на Алтай
  • Кедр возвращается на Алтай
Природа

Кедр возвращается на Алтай

Высадить 100 миллионов деревьев по всему миру — амбициозная задача. Как ее решают на Алтае — в репортаже «National Geographic Россия».
Партнерский материал
14 августа 2017 в 15:21
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— Смотрите: как будто медведь вырыл яму. Совсем одолели эти вороны, — Дмитрий Кабаков, директор Автономного учреждения «Турочак лес», показывает на солидную яму у меня под ногами. — Мы и чучел наставили, и ленты развесили, чтобы мелькали на ветру. Но они быстро привыкают. Очень умная птица.

Мы идем по пыльному проселку: слева кромка леса, справа длинные аккуратные грядки с молодой зеленой порослью — всходами сибирского кедра. Чучела, которые чаще увидишь в кино, чем в реальной жизни, посматривают на нас с грядок, а вдали, метрах в двухстах от нас, кто-то пропалывает всходы. Видно плохо — марево. Жарко…

Здесь, в Республике Алтай, на 25 гектарах питомника неподалеку от села Турочак идет невидимый глазу процесс: кедровые орешки выпускают под землей тоненькие ростки, а те усердно пробиваются сквозь грунт, чтобы выпустить иголки, окрепнуть и через несколько лет стать саженцами.

  • Кедр возвращается на Алтай

— Орешки посеяли, они всходят рядами, — продолжает экскурсию Дмитрий Викторович. — Сеянцам, которые перед вами, — всего год. На одной грядке около 40 тысяч сеянцев, всего таких грядок десять — значит, всего 400 тысяч. Чуть дальше, видите, сеянцы повыше, им два года. В возрасте 3−4 лет они достигают 25−30 сантиметров — и тогда, весной, до начала вегетации, сюда подходит трактор, подкапывает грядку, и деревца вручную собирают в пучки, чтобы на машинах перевезти на площади лесопосадок. Ближайший такой участок — в полутора часах езды отсюда.

— На горных склонах закладывают траншеи, и в них высаживают трехлетние саженцы, — в разговор вступает Анна Евина, координатор направления «Фонды и специальные проекты» Всемирного фонда дикой природы (WWF). — Три года — достаточный срок для того, чтобы приживаемость саженцев не вызывала опасений. Читать далее

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