Кедр возвращается на Алтай
— Смотрите: как будто медведь вырыл яму. Совсем одолели эти вороны, — Дмитрий Кабаков, директор Автономного учреждения «Турочак лес», показывает на солидную яму у меня под ногами. — Мы и чучел наставили, и ленты развесили, чтобы мелькали на ветру. Но они быстро привыкают. Очень умная птица.
Мы идем по пыльному проселку: слева кромка леса, справа длинные аккуратные грядки с молодой зеленой порослью — всходами сибирского кедра. Чучела, которые чаще увидишь в кино, чем в реальной жизни, посматривают на нас с грядок, а вдали, метрах в двухстах от нас, кто-то пропалывает всходы. Видно плохо — марево. Жарко…
Здесь, в Республике Алтай, на 25 гектарах питомника неподалеку от села Турочак идет невидимый глазу процесс: кедровые орешки выпускают под землей тоненькие ростки, а те усердно пробиваются сквозь грунт, чтобы выпустить иголки, окрепнуть и через несколько лет стать саженцами.
— Орешки посеяли, они всходят рядами, — продолжает экскурсию Дмитрий Викторович. — Сеянцам, которые перед вами, — всего год. На одной грядке около 40 тысяч сеянцев, всего таких грядок десять — значит, всего 400 тысяч. Чуть дальше, видите, сеянцы повыше, им два года. В возрасте 3−4 лет они достигают 25−30 сантиметров — и тогда, весной, до начала вегетации, сюда подходит трактор, подкапывает грядку, и деревца вручную собирают в пучки, чтобы на машинах перевезти на площади лесопосадок. Ближайший такой участок — в полутора часах езды отсюда.
— На горных склонах закладывают траншеи, и в них высаживают трехлетние саженцы, — в разговор вступает Анна Евина, координатор направления «Фонды и специальные проекты» Всемирного фонда дикой природы (WWF). — Три года — достаточный срок для того, чтобы приживаемость саженцев не вызывала опасений. Читать далее
За годы работы в фонде Анна объездила, наверное, всю страну. Послезавтра ее ждут на Камчатке, а сегодня Анна вместе с генеральным директором Ив Роше Восток Маттье Гомаром знакомится с питомником, который участвует в совместном проекте Фонда Ив Роше и WWF по восстановлению лесных ландшафтов Республики Алтай. Происходит это в рамках международной акции Фонда Ив Роше «Озеленим планету вместе», осуществляемой с 2007 года. Цель акции Фонда Ив Роше «Озеленим планету вместе» — высадить 100 миллионов деревьев по всему миру, из которых 6 миллионов уже высажены в России и еще 2,5 миллиона будут высажены на Алтае до конца 2020 года.
— Во всех лесничествах ведется лесовосстановление, — поясняет Виктор Сипкин, координатор лесных программ WWF в Алтае-Саянском экорегионе. — Другое дело, что объем государственного финансирования на эти виды работ во многих регионах оставляет желать лучшего. Республика Алтай — дотационный регион, поэтому инициатива Фонда Ив Роше для нас здесь — настоящее спасение. Только благодаря средствам, которые Фонд Ив Роше выделяет региону с 2010 года, здесь возможна лесовосстановительная деятельность в таких масштабах.
— Но почему именно Алтай?
— Если мы посмотрим вокруг, то увидим, что лесов в республике очень много. Но нужно задаться вопросом: какие они? Для местного населения жизненно важны именно кедровые леса. От кедра люди кормятся, не имея другой возможности заработать. При этом лесные пожары, вредители — шелкопрядники или полиграф уссурийский — уничтожают лес в огромных масштабах: речь идет о десятках тысяч гектаров. Ждать, пока на месте того же пожара естественным образом вырастет кедровый лес, можно не одну сотню лет. И, возможно, этого не случится никогда. Здесь, в питомнике, простые технологии дают человеку возможность ускорить естественные процессы. А по инициативе Фонда Ив Роше в питомниках, подобным этому, запрещено использовать вредный для окружающей среды уход с помощью гербицидов: прополка, как вы видите, производится вручную. Это хорошо и для местного населения — создаются рабочие места.
С 2010 года здесь восстановлено две тысячи гектаров леса, и ежегодно к ним прибавляется примерно 200 гектаров. Каждый день, борясь с жарой, ливнями и морозами, вредителями и назойливыми воронами, люди помогают природе восстанавливать свои силы.