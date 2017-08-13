Два сельдяных короля выбросились на берег в Филиппинах: фото
Происшествие случилось за день до того, как на острове произошло землетрясение магнитудой 6,6. К берегу прибило двух сельдяных королей — 3,6-метрового самца и 4,2-метровую самку.
Долгое время считалось, что эти рыбы чувствуют сейсмическую активность под водой и пытаются найти более безопасное место. В 2011 году, незадолго до разрушительного землетрясения в Тохоку в Японии, ученые заявили, что 20 сельдяных королей были обнаружены на пляжах в этом районе.
Некоторые исследователи предполагают, что эти глубоководные рыбы могут предчувствовать землетрясения, так как они обитают близко к активным разломам. Это позволяет им быть более восприимчивыми к химическим изменениям, которые происходят в морской воде во время землетрясения. Другие же считают, что предполагаемая связь может быть просто совпадением.
Перед тем, как обнаруженных на Филиппинах сельдяных королей похоронили, было проведено вскрытие, однако в телах животных не было обнаружено ничего необычного.