Природа

Два сельдяных короля выбросились на берег в Филиппинах: фото

8 августа на берег острова Лусон на Филиппинах выбросились два сельдяных короля.
National Geographic Россия
13 августа 2017 в 17:16
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  • Два сельдяных короля выбросились на берег в Филиппинах: фото
    Фото: Tourism Saint Bernard, Southern Leyte

Происшествие случилось за день до того, как на острове произошло землетрясение магнитудой 6,6. К берегу прибило двух сельдяных королей — 3,6-метрового самца и 4,2-метровую самку.

Долгое время считалось, что эти рыбы чувствуют сейсмическую активность под водой и пытаются найти более безопасное место. В 2011 году, незадолго до разрушительного землетрясения в Тохоку в Японии, ученые заявили, что 20 сельдяных королей были обнаружены на пляжах в этом районе.

Некоторые исследователи предполагают, что эти глубоководные рыбы могут предчувствовать землетрясения, так как они обитают близко к активным разломам. Это позволяет им быть более восприимчивыми к химическим изменениям, которые происходят в морской воде во время землетрясения. Другие же считают, что предполагаемая связь может быть просто совпадением.

Перед тем, как обнаруженных на Филиппинах сельдяных королей похоронили, было проведено вскрытие, однако в телах животных не было обнаружено ничего необычного.

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