Шимпанзе научились играть в «камень, ножницы, бумага»
Исследовательская группа из Японии и Китая задалась вопросом, могут ли шимпанзе усваивать объемные паттерны. Для экспериментов использовалась популярная игра, где важно понимать отношения между различными вариантами: бумага бьет камень, камень — ножницы, а ножницы — бумагу. Эти отношения нелинейны, поэтому их нужно понимать в контексте того, как группируются пары. Обучение таким пересекающимся паттернам возможно лишь при наличии развитых психических способностей.
Семь особей шимпанзе разного возраста и пола, живущих в Институте изучения приматов (Primate Research Institute) при Киотском университете (Япония), приняли участие в эксперименте. Они сидели в будке, где находился сенсорный экран, и тренировались выбирать лучший из двух вариантов (по правилам игры), появлявшихся на экране. Сначала они выучили последовательность «бумага—камень», потом — «камень—бумага», и в конце — «ножницы—бумага». После того как они узнали сочетание комбинаций, перед ними в случайном порядке начали высвечиваться различные пары. Пятеро шимпанзе из семи смогли выполнить задание в среднем после 307 повторений.
Результаты демонстрируют, что шимпанзе могут обучиться циклическим паттернам, однако видно, что они с большим трудом понимают третью пару — это значит, что им сложно завершить цикл.
Затем исследовательская команда обучила той же игре 38 дошкольников возрастом от трех до шести лет. Им это давалось с небольшим трудом: в среднем дети обучались за пять повторений. При этом чем старше был ребенок, тем более точно он выполнял задание. Так, испытуемые старше четырех лет скорее полагались на умения, чем на удачу. Это, по мнению исследователей, означает, что в возрасте четырех лет ребенок усваивает циклические модели.
Исследование было опубликовано в журнале Primates.