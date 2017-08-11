Песнь льда и пламени: Гренландия загорелась
31 июля пилот небольшого самолета заметил густой дым на юго-западе Гренландии. Позднее распространение огня подтвердили данные со спутников. NASA отмечает, что спутниковые наблюдения Гренландии начались только в 2000 году, однако никаких исторических сведений о крупных возгораниях на этой территории не существует.
К 4 августа огонь занял площадь более 12 кв.километров; он медленно продолжает распространяться, окутывая небо дымом.
Большую часть острова занимает лед, но юго-западное побережье покрыто тундрой. На этой территории в прошлом известны случаи возгораний, однако очаги всегда были небольшими, а суровый климат не позволял пламени долго бушевать. Сейчас картина диаметрально иная: огонь хоть и не распространяется на значительные территории, но и не гаснет.
Специалисты полагают, что горит не скудная тундровая растительность, а торф. Это является следствием глобального потепления: гренландские залежи торфа находятся в вечной мерзлоте, которая из-за повышения температуры неуклонно тает.
Результатом пожара станут не только выжженные участки земли: он выбрасывает в воздух токсичные вещества, а сажа, которую разносит ветер, может оседать на поверхности ледников и снежного покрова, что, в свою очередь, ускоряет их таяние.
Стартом к гренландскому пожару могла стать молния во время «сухой грозы», как это произошло недавно в Сибири.