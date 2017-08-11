Природа

Застрявший на отмели в Хабаровском крае китенок уплыл

10 августа в Хабаровском крае во время отлива на отмели застрял шестиметровый детеныш кита. В ночь на 11 августа во время сильного прилива ему удалось спастись.
Фото: Сергей Доля
11 августа 2017 в 11:41
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  • Застрявший на отмели в Хабаровском крае китенок уплыл
    Фото: Сергей Доля (@sergeydolya)

«Ночью был сильный прилив, и он [кит] снялся с мели. Когда вода его полностью накрыла, он подошел к лодке у берега, немного постоял, как будто прощаясь, махнул хвостом и ушел в сторону моря», — рассказывает блогер Сергей Доля.

10 августа шестиметровый детеныш кита возрастом менее года заблудился и в момент прилива зашел в проток — настолько узкий и каменистый, что сам факт возможности здесь проплыть вызывает удивление. Из-за отлива он не смог вернуться обратно и долгое время провел на отмели. Сотрудники национального парка «Шантарские острова» подплывали к киту, чтобы облить его водой. Главной задачей было не допустить, чтобы у него не пересохли глаза.

Во время сильного прилива в ночь с 10 на 11 августа китенку все-таки удалось выйти в море.

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