Туристы в парке столкнулись с пумой: видео
Национальный парк «Секвойя» (англ. Sequoia National Park) располагается в Калифорнии в южной части горной системы Сьерра-Невада. Парк наиболее известен своими гигантскими секвойями, среди которых — самое большое по объему древесины дерево на Земле. Животный мир представлен койотами, барсуками, медведями, лисами, пумами (горными львами) и другими млекопитающими, а также многочисленными рептилиями и птицами.
Недавно два американских туриста оказались на пути пумы. Они заметили ее лишь вблизи. Животное сидело на скале, но могло в любой момент прыгнуть. По своей природе пумы на людей не охотятся, однако в момент неожиданной встречи с человеком хищник проявит агрессию. В частности, за период между 1890 и 1990 годами пумы нападали на людей 53 раза, и в 10 случаях это привело к летальному исходу. При охоте пума использует фактор неожиданности: подкрадываясь к добыче на максимально близкое расстояние, она затем прыгает к ней на спину и либо ломает шею массой своего тела, либо прокусывает зубами горло.
Не желая подобной судьбы, туристы поспешили покинуть опасный участок парка, однако успели снять короткое видео на память.
Hikers filming in Sequoia National Park suddenly spot a mountain lion and decide to slowly back away. https://t.co/PcpCN74HfV pic.twitter.com/QQrWwawnRC
— ABC News (@ABC) 9 августа 2017 г.
Комментируя ситуацию, биологи напоминают, что еще одним способом избежать трагедии может быть своеобразная самозащита: если пуме покажется, что жертва слишком крупная, то нападать она не станет. Для этого людям следует «преувеличить» свои размеры: например, высоко поднять руки (можно даже держать в них вещи), а также громко кричать. Если же пума оказалась совсем близко, то убегать от быстрого хищника бессмысленно — и тогда можно попробовать отбиться палкой.
Посмотрите, как охотится пума.