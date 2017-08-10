Пожарная катастрофа в Восточной Сибири: надежда на дожди
Остановить катастрофу могут только сильные дожди, которых по прогнозу не ожидается. К концу этой недели можно ожидать ухудшение ситуации с пожарами и задымлением во всех трёх регионах.
Сухая жаркая погода помогает распространяться огню. По данным системы дистанционного мониторинга лесных пожаров ИСДМ-Рослесхоз (формы 4-ИСДМ), сегодня охваченная огнём площадь превысила 1,2 миллиона гектаров. Пока в основном горят малонаселённые территории, но есть крупные пожары в освоенных лесах севера Иркутской области и в соседних районах Красноярского края.
В июле специалисты NASA пришли к неутешительному выводу: нынешнее распространение огня в Сибири — крупнейшее за 10 000 лет.
В то время как теплые регионы замерзают, в холодных прежде областях становится все жарче. Только за минувшие восемь месяцев, с ноября 2016 года, температура в южной части Сибири повысилась на 4 °C по сравнению со средними показателями. По мере того, как сибирская погода становится более сухой и теплой, риск пожаров сильно возрастает: все чаще возникают так называемые сухие грозы. При низкой относительной влажности воздуха в сочетании с температурой около +40 °C осадки не успевают достичь поверхности земли, испаряясь в атмосфере. В результате сухое дерево, загоревшееся от удара молнии, продолжает полыхать, а ветер разносит огонь на значительные расстояния.