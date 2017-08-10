Успеть за 240 секунд: как правильно перевезти слона?
За последние семь лет численность слонов на африканском континенте сократилась на 30%. По разным данным, сейчас здесь живет от 415 000 до 700 000 особей. Особенно критичной остается ситуация в странах, раздираемых войнами, но и в более спокойных государствах слоны ежедневно погибают от рук браконьеров. Так, в природном парке Nkhotakota на территории Малави осталось лишь около 100 слонов, тогда как еще 20 лет назад их популяция насчитывала 1500 особей.
Еще одной проблемой является противостояние со стороны сельских жителей: защищая свои посевы, они отстреливают редких животных. С этой угрозой, в частности, сталкиваются слоны, обитающие в малавийских парках Majete и Liwonde. Экологи разработали масштабный план по их переселению в парк Nkhotakota.
Однако сделать это не так просто. Расстояние между природными резерватами составляет более 250 км, и просто отогнать стадо на север не представляется возможным: земли густо засажены сельскохозяйственными посевами. На разработку плана переезда ушло около двух лет, и теперь он успешно реализован.
520 новых слонов, поселившихся в парке Nkhotakota, перевозились один за другим. Сначала специалисты находили стадо с вертолета, затем выбирали отдельно стоящую особь и стреляли в нее транквилизатором. Сила его действия такова, что человек скончался бы немедленно, но толстокожее животное перед тем, как впасть в сон, еще четыре минуты остается дееспособным. Это самый критичный период: в это время слон может удариться, сломать ногу или упасть на свои бивни, проткнув тем самым легкие.
После того, как слон наконец оказывается обездвижен, люди приступают к подготовке его транспортировки. Уши животного закрепляют так, чтобы они прикрывали глаза, а в дыхательные отверстия вставляют палочки, чтобы слон случайно не задохнулся. Затем его переворачивают и с помощью подъемного крана грузят в машину. В дороге слону дают антидот; часть пути, занимающего 12 часов, животное бодрствует, но его активность еще снижена.
К настоящему времени операция по переселению завершена. Экологи отмечают ее важность и своевременность: большинство из полусотни перевезенных слонов имели в ушах пулевые отверстия — результат противостояния со стороны фермеров.
Теперь Nkhotakota, расположенный вдали от сельскохозяйственых угодий и надежно защищенный, станет крупнейшим слоновьим заповедником в Малави.
Посмотрите, как люди спасли слонов из грязевой ловушки.