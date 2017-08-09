  • Грозовой воротник над пляжем в Калифорнии: видео
    Фото: ViralHog/Yoube
  • Грозовой воротник над пляжем в Калифорнии: видео
    Фото: ViralHog/Yoube
  • Грозовой воротник над пляжем в Калифорнии: видео
    Фото: ViralHog/Yoube
Природа

Грозовой воротник над пляжем в Калифорнии: видео

Облако странной формы, зависнув над пляжем в Санта-Круз, не только выглядело устрашающе: оно также принесло сильный ветер, нарушивший пляжную идиллию.
Анастасия Баринова
9 августа 2017 в 13:38
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На границе атмосферных фронтов — на переднем крае грозы под влиянием воздушных масс, связанных с морским бризом — могут формироваться необычные облака, похожие на огромную волну. Их природа до конца не изучена; согласно одной из гипотез, это спиральные рукава циклонов. Еще одно название валовых облаков — грозовой воротник: вслед за ним нередко приходят шквалы, ливни и грозы, а у поверхности земли меняется уровень атмосферного давления.

Почти так и произошло на пляже калифорнийского города Санта-Круз 2 августа: прилетевшее со стороны океана валовое облако скрыло солнце, а сопутствующий ему ветер начал выдирать зонтики и разбрасывать песок. Кто-то из отдыхающих охарактеризовал событие как апокалипсис, а другие решили, что внутри облачной массы затаился НЛО.

Однако спустя всего несколько минут тьма снова сменилась светом, а ветер стих. Посмотрите, как выглядят другие «небесные чудеса».

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