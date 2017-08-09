  • Наглядное доказательство того, что бегемотов лучше не беспокоить
    Фото: Stig Nygaard/Flickr.com
  • Наглядное доказательство того, что бегемотов лучше не беспокоить
    Фото: oliver.dodd/Flickr.com
  • Наглядное доказательство того, что бегемотов лучше не беспокоить
    Фото: Pixabay.com
Природа

Наглядное доказательство того, что бегемотов лучше не беспокоить

Лев, хоть и считается царем зверей, не является самым грозным животным на планете. Видео, снятое в африканском национальном парке, показывает победу более устрашающего зверя.
Анастасия Баринова
9 августа 2017 в 12:49
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Турист, отдыхавший в парке Масаи-Мара в Кении, заметил вдалеке льва, прогуливающегося по саванне. Включив видеокамеру, турист смог снять интересную сцену: хищник подошел к лежащему бегемоту и обнюхал его. Как поясняют биологи, любопытное молодое животное, по всей видимости, даже не понимало, с чем имеет дело: для него это был просто непонятный неподвижный объект.

Однако бегемот моментально ощутил присутствие постороннего, развернулся и вступил со львом в схватку. Может показаться, что он схватил льва за голову, но это не так: по словам специалистов, в этом случае голова льва была бы тут же раздавлена. На самом же деле гиппопотам едва открыл пасть, как лев вцепился в нее своими зубами.

Схватка длилась совсем недолго: бегемот подмял льва, тому удалось вырваться и убежать. Однако исход даже столь краткой битвы оказался трагическим для представителя кошачьих: как говорит турист, проследивший за львом по окончании видеозаписи, хищник хромал, истекал кровью и, скорее всего, получил несовместимые с жизнью травмы внутренних органов.

Это неудивительно: масса бегемота составляет около 900 кг, тогда как самый крупный из известных лев весил 250 кг, а в данном случае животное было значительно меньше. На гигантской пасти бегемотов располагается 36 крепких и острых зубов: в каждой челюсти 2 клыка, 4 резца, 6 предкоренных и 6 коренных зубов. Как результат, гиппопотамы входят в число наиболее опасных млекопитающих на планете. В Африке ежегодно они убивают больше людей, чем все заболевания, за исключением малярии.

Посмотрите, как бегемот играет с крокодилом.

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